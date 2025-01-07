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台中逾三成預售新案銷售率過半 三大蛋白區異軍突起

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市北屯區示意圖。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市北屯區示意圖。台灣房屋集團趨勢中心提供

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台灣房屋根據實價登錄資料，統計台中2024年申報備查的預售屋案件當年度銷況，截至目前為止，台中市共有332個預售案申報備查，其中銷售過半的案件有115個，占比超過三成。

這些熱銷新案的分布區域，以北屯區24案最多，其次為西屯區的11案；南屯區、沙鹿區雙雙以10案並列第三；潭子區、太平區則分別以8案、5案分居四、五名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，2024年末的交易資訊還未完整揭露，因此去年台中銷售率過半的預售新案，還可望持續增加。而2024年房市景氣先熱後冷，前三季市場活絡，但第4季央行第七波打炒房發酵，景氣轉冷，因此2024年台中銷售過半的預售新案，絕大多數都是上半年推出的個案。

張旭嵐指出，第4季景氣雖然轉淡，但靠著前三季的熱賣，仍讓台中市2024年銷售過半的個案數，比起2023年至少增加10個，也讓建商有更多以拖待變的本錢。

2024年台中銷售率過半的115案中，高達24案坐落北屯區，獨占逾五分之一，熱銷案件數比居次的西屯區多出一倍以上。而除了北屯、西屯及南屯區等原台中市的蛋黃區外，原屬台中縣的沙鹿、潭子及太平區等蛋白區，熱銷案件數也擠進前五名。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，北屯現今戶籍人口超過31萬人，為中台灣人口第一大區，剛性需求旺盛，加上北屯區的十四期、機廠總站、單元十二、廍子等新興重劃區，各具建設題材，不僅推案量大，買氣也不錯，因此高銷售率建案也相對多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，沙鹿、潭子及太平區，分別緊鄰原台中市的西屯、北屯與東區，是「蛋黃區外溢發展」的第一排，加上三地均有交通建設話題，房價也比鄰近的蛋黃區便宜許多，因此磁吸市區外溢的小資買盤轉進。

總價1,200萬元以內的首購型案件多半能順銷，尤其潭子去年申報備查的10案當中，高達8案的銷售率已突破5成，幾乎案案順銷，堪稱台中的最強蛋白區。

陳定中分析，2024年台中的高銷售率建案，主要為三類產品，首先是生活機能佳的「平價首購宅」，靠首購買盤衝出一篇天；再來為雙橡園、華固、國泰等知名業者打造的「品牌建商宅」，在口碑加持下擄獲消費者；此外，推案量少的「稀有透天宅」，在供給有限下奇貨可居，頗受傳統家庭青睞，銷路也相對平順。

台中市2024年度銷售率過半預售案統計。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市2024年度銷售率過半預售案統計。台灣房屋集團趨勢中心提供

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