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明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

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董事長說故事／一日百岳

經濟日報／ 戴勝益

志佳陽大山位於雪山山脈東南支稜，屬可一日單攻的百岳。若一日來回在體力與毅力上都需充分準備。

這座大山海拔3,289公尺，雖然不是高難度的百岳，但最後攻頂的數公里處，有長達1,700公尺的急升陡坡，對登山者來說是一大考驗，但只要能攻克這段陡坡，終生難忘的遼闊美景就在眼前呈現。

˙猶如事業要長久，無論是企圖心或領導力，都須有格局與遠見，才能傲視群雄。

˙勇敢面對挑戰，最終結果必能海闊天空。（作者是王品集團暨益品書屋創辦人）

王品集團 雪山

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