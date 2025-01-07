職場教練課／訂新年目標 要具體可行

時光飛逝，又到了新年頭舊年尾的新舊交替時節。多數人都會在新年伊始或是生日當天許下心中夢想與目標，希望未來生活更美好更成功。

訂定年度目標要盡可能「具體」、「實際」、「可行」，若是太抽象太高大尚，會變成空洞的口號。

例如：要減重要運動。這就很抽象不具體。三個月內要減重20公斤，這太困難也不太可行。若是改成：每周跑步三次每次5公里，或是每天超慢跑20分鐘，就具體多了，有可行性也比較容易堅持下去。

記得當年剛畢業踏入職場時，那年年底，我訂了一個很特殊的目標，每一年給自己訂定一個跟工作「不相關」的學習重點，也就是用一整年的閒暇時間，透過閱讀上課參加社團，學習一般人認為沒用的「雜學」，連續十年。

有一年是學習「星空辨識」，每隔兩周我就跑一次圓山天文台，參加研習請教專家，一年後全天空88個星座，不用星座盤我可以辨識出一半以上，並講解星空天文常識與希臘神話故事。

這十年間，我學會古蹟導覽解說技巧、認識路邊野花野草、星空辨識、野外求生技巧、變魔術以及銷售技巧。

古人是「十年磨一劍」，我給這計畫取名叫做「一年磨一劍」，一年深入一個主題。

這些雜學，多半都跟工作不相關也不實用。但是「無用方為大用」，這些雜學開拓了我的視野，豐富了生活品質，讓生涯更多姿多彩，後來在我當企管講師時，竟然變成我的多元教材資源，讓我的講課更有特色，這是意外收穫。

在這個雜學基礎上，後來我擔任教育中心主管時，每年年底都會買一本工作周誌，記錄自己的工作行程開會議程，應邀授課的主題與單位。

我會在每年元旦這一天打開周誌，在扉頁上寫下十個新年願望，包括主管工作與個人生活兩個面向。

這十個願望都不大，但都很具體，例如：

工作面，建立各種行政SOP檢核系統表單、每堂公開課程招生率超過九成，以及改善部門課程行政流程10%等。

個人面，每周閱讀二本書並摘要筆記、同一主題，每次授課更新教材20%內容、每周爬山散步二次、考上企管顧問師執照等，這樣的習慣持續了15年。

在沒有手機的年代，每天都得翻閱好幾次工作日誌，每次翻開扉頁看到這十個目標，就會提醒自己一次，是否有落實踐行？

到了年底，再一一檢視這十條目標，有些會達標，有些沒有百分百完成，但是總體而言都會完成八成左右。

就這樣，每周每月每年都進步一點點，從此人生就大不同了。

人生沒有白走的路，每一步都算數。這些走過的路徑與累積的成果，都會變成人生的養分。千里之行始於足下，新春開始為自己許大願訂目標，腳踏實地踐行，讓2025更精采。（作者是企業人文講師）