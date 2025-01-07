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獨／華航年終獎金出爐！平均6.6基數另加14.5萬元獎金、平均調薪3%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航。圖／聯合報系資料照片
華航。圖／聯合報系資料照片

華航（2610）員工7日收到史上最高的年終獎金通知，信件開始以「紅梅傲雪，共創輝煌」告訴員工，2024年公司獲利繳出佳績與員工一起同歡；華航人2024年終獎金平均約為6.6基數，另加發定額獎金110,000元、激勵獎金35,000元，平均調薪3%（不含年度晉支），空勤人員依規定辦理調薪晉支。信內容如下：

親愛的同仁，大家好：

首先感謝每一位同仁的付出，讓公司客運業務穩定成長、貨運業務保持領先，在2024年能交出亮眼不凡的成績單。財務方面中華信評調升公司長期信用評等為「twA-」，公司財務結構持續改善，為未來發展奠定基礎。

2024年終獎金平均約為6.6基數，另加發定額獎金110,000元、激勵獎金35,000元，平均調薪3%（不含年度晉支），空勤人員依規定辦理調薪晉支。

時薪人員定額獎金折半發給/激勵獎金全額發給，調薪依相關規定辦理。

年終獎金與激勵獎金發放細則將於董事會審議通過後另行函告，併元月薪資發放。

展望未來，公司將持續深化航網布局並提升服務品質，開創永續發展新局；新的一年，讓我們一起攜手再創輝煌高峰！在此敬祝各位同仁乙巳蛇年瑞蛇呈祥、身體健康！

人力資源處 敬上

華航公布年終截圖。黃淑惠翻攝
華航公布年終截圖。黃淑惠翻攝

年終獎金 華航

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