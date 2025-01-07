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永信建通過併購案 8.16億元向關係人取得中大開發100%股權

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）7日董事會通過一宗併購案，以8.16億元向關係人取得中大開發公司100%股權，母子公司並將合作開發旗下的1,641坪土地推建案。

永信建7日舉行重大訊息說明記者會，發言人陳怡均表示，此次交易是為了取得位於高雄市楠梓區藍田西段約1,641.14坪的土地，用於興建住宅大樓以供銷售。

由董事會通過以8.16億元向關係人購得擁有該土地的中大公司100%股權，進而取得該筆土地。而此股權交易的關係人原始取得中大公司股權價格為10.1億元。

陳怡均並指出，依取得股權的價金加計中大公司帳上負債設算，取得單位土地的成本約每坪63.37萬元，綜合評估該地區市場需求、周邊環境、投入成本與預期利潤等符合本公司對於土地開發綜效要求。

另外，永信建與中大母子公司並簽訂合建契約，採地主60%、建方40%分配，永信建預計投入15.6億元進行推案。

永信

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