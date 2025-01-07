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三圓擬參與大同區都更案、投資金額近6億 「台北之星」預期今年可入帳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

三圓建設（4416）7日公告，擬參與臺北市大同區市府段二小段426地號等26筆都市更新案，預計參與投入金額5.9億元，開發基地面積約552.37坪，預計分配比例為地主約52%，建方約48%。

另，三圓同步公告，擬先暫停參與臺北市信義區虎林段都市更新案，三圓表示，主要因目前尚在確認實施者之合作對象中，故擬先暫停參與此案，待實施者對象明確後，再重新進行此案之評估。

三圓表示，大同區市府段都更案，基地位在南京西路與太原路口，該案是公司大約2、3前就有買兩棟老透天厝，當時就是為了準備都更、危老而購置，所以現在既是地主身分，也是出資者，目前已經整合近九成，預計最快1月底、2月初會送件，預期最快2025年底、2026年年初就會推案，個案規劃設計也是符合剛性需求，產品坪數會在約20到40坪左右。

三圓近年積極攻都更領域，三圓指出，近年在政府緊縮購地政策下，布局會以大台北的都更為主，目前手上最大的為「興隆國宅海砂屋都更案」，該案基地面積約4,000多坪，現在進入都更審查，預計最快2026年初可以推案，產品坪數也會是符合剛性需求的中小坪數為主。

至於備受外界矚目的台北市指標百億大案「Diamond Tower台北之星」，三圓指出，台北之星因為產權複雜，一直到去年12月才將屬於三圓建設的住宅比例過戶到公司身上，預計今年陸續就會看到首批的實價登錄，低樓層成交單價約在200萬元，高樓層約在單價270萬元左右，由於該案是成屋案，屆時交屋後就會認列財報。

法人認為，台北之星將成為今年營運動能，且台北市近年高規格的豪宅案選擇也不多，因此有望迎來不錯的業績，另外，三圓手握大型的海砂屋都更案，未來營運穩健。

都市更新 都更

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