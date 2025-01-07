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台睿CVM-1118將啟動臨床二b試驗 力拚今年底掛牌上市櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司台睿（6580）總經理簡督憲7日表示，該公司研發的抗癌新藥CVM-1118繼去年順利完成臨床二a期試驗後，今年起針對神經內分泌腫瘤、與肝癌兩項適應症也將規劃下一階段的發展，公司將尋求與其他生技公司合作，啟動在中國大陸或美國進行臨床二b期試驗。

台睿董事長林羣表示，除了持續進行CVM-1118的下一階段發展，公司也正針對這項藥物尋求國際市場授權。同時台睿也規劃。將在今年上半年申請獲得科技事業核准函，力拼今年底前完成上市櫃申請。

台睿現有核心產品的CVM-1118，去年臨床二a期試驗已顯示高度安全性與初步治療成果，簡督憲說明，今年針對神經內分泌腫瘤在胰臟癌及胃癌的適應症，將規畫臨床二b期試驗；CVM-1118在肝癌的臨床二b期試驗也將進行，這兩項臨床試驗都將尋找不同的生技公司，分別在中國大陸收案。

此外，台睿也正努力尋找全球合作夥伴，在歐美市場方面，台睿已與國際大藥廠洽談，該對象積極在尋求下一個神經內分泌瘤的治療藥物，對台睿目前的臨床結果表達極大興趣，將持續的追蹤討論。

在肝癌發展方面，為加速收案，台睿將藥物開發朝中國大陸邁進，目前已成功爭取到中國大陸市場合作夥伴，同意提供免疫療法併用藥物，協助台睿進行下一階段的臨床試驗。

針對台睿目前已取證銷售的產品上，台睿硒注射針劑「西寧特」上市以來，持續推動醫療院所進藥工作與教育訓練，目前已布局於國內五十多家醫院以及三百餘家診所，銷售逐年增加，去年營收年增四成。台睿硒注射針劑「西寧特」目前銷售的是2毫克劑型，今年起新通過許可的10毫克劑型也可開始銷售。

台睿資深副總朱伊文說明，「西寧特」目前的適應症包括長新冠、癌症患者輔助療法、疼痛、老年營養、甲狀腺功能異常及神經病變等，國內臨床醫師已相當支持硒補充對提升功能有很大的幫助，硒元素也成為下一代明星保健產品。

台睿也利用既有硒研發量能，進一步開發營養品牌原料，成為國內第一個通過查驗登記的國產硒元素食品添加物，並連續數年獲得SNQ國家品質標章。除已有兩款與國內廠商合作開發之硒保健品上市，台睿更於去年底推出自有品牌口服膜衣錠，提供醫療院所做為點滴注射之外的口服硒保健新選擇。

肝癌 腫瘤

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