赴日旅遊更方便 桃機推事先確認入境資料、134航班適用

機場公司7日表示，將再次與日本出入國在留管理廳合作實施「臺日機場入境事先確認」作業，自1月16日起、至2月12日止，搭乘四大國籍航空16條航線、預計134個航班，前往日本特定機場的旅客，可利用於候機室的等待時間辦理手續，預先確認入境資料，可有效縮短抵達日本機場後的通關審查作業時間，讓赴日旅遊更加快速便利。

機場公司表示，「臺日機場入境事先確認」作業於2024年初寒假及春節期間辦理，期間吸引許多旅客參與。今年再次與日本出入國在留管理廳合作，由中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）共有16條航線、預計134個航班參與，抵達機場除延續去年的函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松等機場之外，今年更增加岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場。旅客在適用航班之櫃檯辦理報到時，航空公司會提供宣傳單及日本入國紀錄卡，由旅客自行選擇是否於候機室向審查官辦理入境事先確認，完成後可減少入境日本的境管審查程序。

「臺日機場入境事先確認」是由日本派遣審查官至桃園機場，旅客可利用登機前於候機室內的等待時間，透過護照確認、臉部照片拍攝及指紋採集等作業，辦理入境事先確認，旅客抵達日本機場後，僅需再次確認為本人，且完成入境事先確認的認證即可入境日本，適用對象為從臺灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者）之特定航班旅客，於班機起飛前30分鐘停止受理。

機場公司提醒，辦理入境事先確認時，旅客除了可出示手寫的日本入國紀錄卡之外，出發前已於Visit Japan Web（VJW）完成日本入境手續資料登錄的旅客，亦可選擇登入VJW操作並出示畫面（不可螢幕截圖），供審查人員確認，拍攝臉部照片時，請取下墨鏡和口罩，抵達日本機場後，請於入境通關時出示VJW的服務QRcode，以利辦理流程順暢。

適逢寒假及春節假期，出國人潮較多，機場公司提醒旅客起飛前3小時即可到櫃檯辦理報到及託運行李，至安檢線前，請先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料需倒水淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程，讓出國旅遊更順遂。