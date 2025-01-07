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獲桃機肯定！ 長榮空廚透過兩策略減碳804公噸

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

長榮空廚（9978）響應桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」，透過「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，共成功減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎，期許未來穩健朝向2050淨零碳排的目標邁進。

桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」是為了鼓勵機場夥伴持續推動節能減碳工作，共同提升能源使用效率而舉辦的競賽活動，並從企業組中遴選出1組特優、2組優勝，及5組佳作。長榮空廚以「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」，在興建航勤北路的長榮廠時，便開始規劃於廠房屋頂設置太陽光電綠能發電系統，以及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，透過耗資1億7千萬元建置的污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等，共為長榮空廚減少804公噸的碳排量，以優異的節能成績，成為唯一榮獲特優獎的空廚業者。

長榮空廚一向關注企業永續，在歡慶長榮空廚30週年之際，也於2024年11月重新認證TOSHMS(台灣職業安全衛生管理系統)，同時通過ISO45001(職業安全衛生管理系統)的擴大審查，雙重驗證保障公司同仁的工作安全與健康。除此之外，也前瞻規劃「作業區照明更換為低瓦數高流明的LED節能燈具」，預期減碳117公噸以及中期目標「機場作業管制區內使用的小客車100%汰換為電動車」，逐步擴大長榮空廚的環保作為項目，並落實社會公益服務、供應鏈管理、綠色商品採購、選用在地及當季食材，和溫室氣體盤查作業等各項節能減碳措施，讓長榮空廚成為一個與環境共存，愛護地球的綠色企業。

長榮空廚穩健成長，受惠於全球旅遊產業穩健復甦，目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較112年成長6%，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，此外也是全台唯一擁有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶Airbus A380機型的機上餐點裝卸作業，提升服務品質；並以「草莓堅果塔」及「巧克力堅果塔」兩項作品榮獲國際風味評鑑所(ITQI)2024風味絕佳獎一星，以及「牛尾腱心牛肉麵」榮獲2024台北國際牛肉麵節調理包紅燒組TOP10，民眾不只在機上可以品嚐空廚美食，平常也可以透過長榮空廚美食饗宴網訂購獲獎牛肉麵以及空廚經典不衰的大蒜土司等熱銷商品，輕鬆在家享受機上美味。

桃園機場 長榮

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