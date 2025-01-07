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宏匯廣場2024全年業績開紅盤 達50億元、年增22％

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
宏匯廣場引進日本人氣超市「LOPIA」入駐後就帶來兩億多元的業績。宏匯廣場/提供
宏匯廣場引進日本人氣超市「LOPIA」入駐後就帶來兩億多元的業績。宏匯廣場/提供

宏匯廣場2024年整體業績50億元，年增22%，力拚全台成長率最高的百貨公司，期望今年會員數在今年達標50萬人，全年業績目標挑戰54億元，年增8％。

宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，因「品牌改裝升級」、「擴增館內餐飲版圖」以及「深耕在地經營會員」三項營運策略帶動整體業績告捷，業績年增22%。改裝部分，光是去年日本人氣超市「LOPIA」入駐後就帶來兩億多元的業績，2025年仍有大規模改裝，改裝1、2、5、6樓共2,000坪，其中將大幅改裝二樓女性服飾、女鞋櫃位；餐飲部份，今年將增加四個餐飲品牌，並入駐饗賓集團吃到飽餐廳。

宏匯廣場聚攏新三蘆五泰地區消費者，截至去年底會員人數突破40萬，年度更超過700萬來客數，2024年整體業績50億元超出預期目標，年成長22%，今年業績挑戰54億元，再拚年增8％、會員數在今年達標50萬人。

2025年1月宏匯廣場又再推出「代客泊車服務」，目的為解決每到假日即大排長龍的顧客痛點，將於1月4日（六）起每周六日及春節期間，試行推出「代客泊車服務」，凡宏匯廣場會員扣50點超級匯點數即可享代客泊車服務乙次，非會員當天加入即獲50點點數，可立即扣點享有此服務。

柯愫吟指出，館內女性客群占了整體近六成，主要年齡落在31~50歲，也因此去年鎖定女性服飾櫃位進行大調改，改裝後女裝業績也有感成長兩成。

吃到飽 餐飲

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