快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多線上購物九周年慶 首檔促銷百件商品、滿萬折880元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多2025首檔線上購物促銷，滿萬折880元，百檔熱銷商品皆有折扣。好市多/提供
好市多2025首檔線上購物促銷，滿萬折880元，百檔熱銷商品皆有折扣。好市多/提供

2025年一開始，好市多就要推出重磅線上購物促銷，因為適逢好市多推出線上購物九周年慶，不但逾百件熱銷商品通通有感折扣，1月6日到1月9日這四天，購物滿萬元輸入「9yr」，還能享有880元的折抵。

現在正值歲末年終之際，也是民眾採買年貨除舊布新的高峰期，好市多在這次線上促銷活動中推出各式強棒商品：BOSCH 10公斤滾筒洗衣機和BOSCH 60公分獨立式洗碗機，通通優惠5,200元，是安太座的最佳選擇。OVO 4K無框電視投影機，現折7,900元，提供追劇看電影極致享受。

好市多線上採購鑽戒、項鍊、金飾，也獻上誠意折扣。同時在年味越來越濃厚的時刻，由於活動期間適逢尾牙旺季，會員可以在線上採購包辦頭獎到尾獎，且享受驚喜折扣。

春節假期將近，不管是除舊布新，還是要採買年貨和伴手禮，好市多線上、實體賣場皆提供不少選擇。此外，會員持有富邦好市多聯名卡，筆筆實體消費都享有最高2%的回饋，從1月起至2月底，好多金也開始開放折實體賣場的消費及會員卡續約。

好市多 年貨 消費

延伸閱讀

好市多新上架一款薑母鴨 婆媽大讚「內容物豐富」：CP值很高

好市多1甜食包裝讓人驚豔 一票會員勸「3色全包」：難得買房不需貸款

超划算！好市多星巴克黃金豆現狂減200元 網提醒1問題：別囤

吃得健康又價格划算 美營養師推去好市多常買的10項食品

相關新聞

多少資產才會滿足？雨果「不同年齡追求目標不同」：存夠退休金不是一切

最近看了一些影片，討論到不要僅是追求財富，人生還有很多其他重要的事情。也有影片訪問到一些已經達到一些財富地位的人，開始積極地參與公益活動與捐獻等事情。

好市多線上購物九周年慶 首檔促銷百件商品、滿萬折880元

2025年一開始，好市多就要推出重磅線上購物促銷，因為適逢好市多推出線上購物九周年慶，不但逾百件熱銷商品通通有感折扣，1...

宏匯廣場2024全年業績開紅盤 達50億元、年增22％

宏匯廣場2024年整體業績50億元，年增22%，力拚全台成長率最高的百貨公司，期望今年會員數在今年達標50萬人，全年業績...

台中超狂！2024年逾三成預售案銷售過半 3大蛋白區異軍突起

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台灣房屋根據實價登錄資料，統計台中2024年申...

看房市近兩年最保守時刻！52%看跌房價 26%擔心貸款成數不足

信義房屋針對官網使用者進行2025第1季的購屋意向調查，調查期間央行第七波選擇性信用管制措施已上路一季，調查結果民眾延續...

天價榜出爐！月砸55萬租房 北市松山區這間豪宅創最高租金

2024年房市下半年雖發展受挫，惟部分豪宅市場仍表現亮眼，住商機構實價登錄資料，2024年北市租賃市場中，前五名高價社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。