好市多線上購物九周年慶 首檔促銷百件商品、滿萬折880元

2025年一開始，好市多就要推出重磅線上購物促銷，因為適逢好市多推出線上購物九周年慶，不但逾百件熱銷商品通通有感折扣，1月6日到1月9日這四天，購物滿萬元輸入「9yr」，還能享有880元的折抵。

現在正值歲末年終之際，也是民眾採買年貨除舊布新的高峰期，好市多在這次線上促銷活動中推出各式強棒商品：BOSCH 10公斤滾筒洗衣機和BOSCH 60公分獨立式洗碗機，通通優惠5,200元，是安太座的最佳選擇。OVO 4K無框電視投影機，現折7,900元，提供追劇看電影極致享受。

好市多線上採購鑽戒、項鍊、金飾，也獻上誠意折扣。同時在年味越來越濃厚的時刻，由於活動期間適逢尾牙旺季，會員可以在線上採購包辦頭獎到尾獎，且享受驚喜折扣。

春節假期將近，不管是除舊布新，還是要採買年貨和伴手禮，好市多線上、實體賣場皆提供不少選擇。此外，會員持有富邦好市多聯名卡，筆筆實體消費都享有最高2%的回饋，從1月起至2月底，好多金也開始開放折實體賣場的消費及會員卡續約。