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55688擴張生活平台版圖 林念臻：今年營運續拚新高

中央社／ 台北7日

台灣大車隊持續擴大55688生活平台版圖，集團執行長林念臻今天宣布，將新增千種生活服務、機場接送、即時快遞等3大新功能，同時看好本業續強，2025年營運會再拚新高。

台灣大車隊今天舉行年度記者會，旗下經營55688叫車平台，擁2.8萬輛營業車，全台市占提升至30%，站穩台灣計程車龍頭地位。

55688集團執行長林念臻為董事長林村田的女兒，3年多前從父親手中接棒，她今天表示，大車隊本業營運穩健，平台一年叫車次數達8000萬趟次，並持續擴大海內外車隊合作。

近年來，55688平台多角化發展，切入衣物洗滌、居家清潔、即時快遞、代駕等生活服務，用戶數達720萬戶，透過生活圈商機，帶動營收、獲利屢創佳績。

2023年台灣大車隊營收新台幣28.72億元、稅後純益4.2億，達歷史新高水準，2024年前3季稅後純益3.79億元，年增率23.86%，每股稅後純益6.41元，也續創新高。

展望今年，林念臻宣布，台灣大車隊今年營運會繼續力拚新高，動力來自本業持續成長，加上55688將改版，攜手PRO360達人網新增千種生活服務，並增加機場接送、即時快遞3大新功能。

PRO360達人網平台也計畫邁向資本市場，今年4月送件登錄興櫃，台灣大大車隊也會參與投資，預計持有4.4%股權。

其次，林念臻表示，55688 App內新增機場接送服務，由於計程車不能機場接送，55688 APP整合租賃車運力，可在App上即時與預約機場接送。

此外，她表示，55688並切入物流「最後一哩路」，以平台為用戶媒合外送員，目前此服務範圍涵蓋雙北地區，未來計劃逐步擴展至全台。

台灣大 機場

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