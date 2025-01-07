多少資產才會滿足？雨果「不同年齡追求目標不同」：存夠退休金不是一切

「擁有多少資產才算夠？」

最近看了一些影片，討論到不要僅是追求財富，人生還有很多其他重要的事情。也有影片訪問到一些已經達到一些財富地位的人，開始積極地參與公益活動與捐獻等事情。

這些人分別在不同的財富階層，但都在反思錢對人生的重要性，與除了錢以外的其他價值。藉由這些內容與探討，我也在想，我們到底要追求多少財富，除了財富之外，我們還應該要追求甚麼？

首先先從金錢的重要性談起，身為理財粉專，大多數議題都會是在討論如何獲得更多錢，如何透過生活理財與投資，讓自己的資產持續增加，如何設定自己所需要的退休金。

但這最直接牽涉到的問題是，你的退休金是應該依你的理想來設定，還是依據你現在的能力來設定。譬如你現在年收100萬元，年花費80萬元，若依照一般的4%法則，你的退休金目標應該要設定在2000萬元，以求帶來每年80萬的被動收入（或是可提領金額）。這是依據現在的能力與花費所設定的目標。

但有的人希望人生能功成名就，趁現在還年輕時多努力，希望將來可以過很富裕的生活，所以他的退休金目標設定在一億元（即使現在年收只有100萬）。

有的人會覺得很有理想，設定了一個努力的目標與方向，有的人會認為這是一個不切實際的目標。

年收100萬，設定2000萬退休金目標的人，可能透過簡單的投資規劃，就能在一定的年齡前達到。設定一億元的人，他勢必要透過創業、大膽的投資方式、或其他的資源與機緣，才有可能從年收100萬變成年收1000萬或更高，來達到一億元退休資產的目標。

他也可能要調整現有的生活型態，減少與朋友與家人聚會機會，增加工作時間，承擔現有資產歸零的風險，來追求他的理想目標。這個選擇並無所謂對錯，完全取決於個人人生價值觀的態度與選擇，就像有人覺得最好在死前把資產花完，有人就認為應該要保有餘裕傳承給下一代。

在追求金錢的時候，我們同時要付出的是自己的時間與健康，在花費金錢時，也要提醒自己，現在所花的這筆錢，是用我的時間與健康所換來的，希望這筆消費是真的值得的。

所以你所設定的退休金目標很重要，因為莫名的設得太高，你會需要用你的生命與健康去兌換一個你不知道為何而爭取的金錢（先假設有付出就有收穫）。如果設得太低，除了老年生活可能會不如理想，甚至最後可能因為金錢不足而危及自己的生命與健康。

有一個影片是在訪問一位F1賽車手，主持人問他，他在職業上是需要時時在意分秒輸贏的人，你很在意追求成功嗎？

賽車手回答，輸贏在過去對他來說很重要，因為贏了就可以看到爸爸的微笑，這等於我被鼓舞與接受，也為了被其他人所讚賞與接納。但當我年長後，我發現世界上有其他更多更重要的事情。

當你成功的時候，那種興奮感覺其實非常短暫，尤其是身為賽車手，在那樣高壓的環境下獲得成功。但當你回到家放鬆之後，情緒會有很巨大的反差，你需要學習如何平衡那樣的情緒反差，找到調節的方式。

但近年我發現，有比輸贏更重要的事情。世界上有太多不好的事情發生了，有那麼多小孩貧窮到沒有足夠的食物，這真的很令人心碎。我知道有很多人在做一些很棒的事情，我想成為他們的一份子。

當我在賽場上獲勝時，我會感到一絲快樂，但那快樂很快的就變得沒有感覺了，我知道我缺少了目標。我想為那些生活辛苦的小孩提供更多改變的機會，這給我的人生帶來比賽車場上的輸贏更重大的目標與愉悅。

以上這一段，我們或許可以解讀，這位成功的賽車手已經達到了一定的財富程度，他不需要擔心錢不夠用，甚至他已經可以過上相當富裕的物質生活，所以他才可以把更多的金錢與精力，用在幫助其他人上。

但這個訪問同時也讓我反思，我們設定的退休金目標是否合理或過於理想？在達到退休金目標之前，我們是否應該要非常積極的追求盡早達到財務目標？有甚麼事情是在我達到財務目標之前，就應該要先做的？做這件事情會多大程度影響我的財務規劃進度？

這位賽車手可能提出了一個計畫，成立了基金會，花了一大筆錢，去追求他想要幫助的人事物。他的付出可能讓他幫助到成千上萬的人，可能他從這件事情獲得了精神與情緒上的滿足，遠大於在賽車場上的勝利。

我們或許沒有同樣的財力與時間去做一樣的事情，但如果你有心想要幫助別人，一點點錢還是可以幫助到幾個人，花一點時間陪伴，還可以讓一些人獲得短時間的快樂，這件事情隨時都可以做，只是規模小一點，受益的人少一點。

再退而求其次的反思，若我沒有這麼偉大，我追求的不是讓別人快樂，而是讓我自己或家人快樂，我需要做的事情是甚麼？我需要花多少錢做這件事情？這是否會嚴重影響我的退休金規劃？若這麼做會延後幾年達到目標又是否值得？

舉個例子，如果給家裡重新裝潢可能需要花掉200萬元，長期複利下來，這200萬可能會讓你達到退休金目標的時間延後3～5年，但家人可以一起住到一個更新穎舒適的環境，這個快樂可以從裝潢後開始，而且可能可以持續好幾年。

這筆錢該不該花？還是我應該等到我的退休金目標達成後才來考慮做裝潢？我的退休金目標是不是一定要達到我所設定的標準，我設定的標準合理嗎？現在的一切非必要的東西都是可以妥協或犧牲到財務目標達成後才能做嗎？

重新再回到一開始提到的金錢、時間與健康有限，我們需要隨時取得一個平衡。同樣的一筆錢，現在花跟以後花，感受與效果是不一樣的。不同年齡時期，想要體驗的事情很不一樣，為了退休金目標而選擇錯過現在的機會，到底值不值得，真的值得認真思考。

擁有多少資產才算夠？把前面的問題再想一遍，可能會產生不同的答案與選擇。

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