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宏匯廣場2024年營收創開幕來新高 將啟動大改裝

中央社／ 台北7日電

新莊宏匯廣場執行董事柯愫吟今天表示，2024年採品牌改裝升級、增加餐飲、深耕在地會員三大策略，全年業績衝上新台幣50億元，年增22%，創下2020年開幕以來新高。

柯愫吟今天出席媒體交流會表示，2024年成長動能來自業績占比最高的餐飲，業績成長近3成；其次是化妝品，因引進新品牌，成長近3成；女裝業績成長2成。

宏匯廣場2024年表現最好的店王為海底撈，一年業績達2.6億元；而2024年6月引進的日本超市LOPIA，半年就挹注2億元業績，今年有望上看3億元，有機會成為宏匯廣場新店王。

她透露，2024年除了業績衝上新高外，週年慶期間也創造宏匯廣場開幕以來單日最高營業額，首度突破4500萬元，宏匯集團董事長許崑泰拍板，所有員工每人發4888元獎金。

柯愫吟表示，今年樓層將大幅改裝，包括1、2、5、6樓共2000坪，1樓將加強化妝品、2樓女裝鞋區將全數改裝，5樓和6樓將強化家用品。另外，今年將增加4個餐飲品牌，5月將先開出饗賓集團旗半自助吃到飽餐廳。

她表示，為了解決停車場不足和電梯等待時間過長問題，今年1月推出百貨業首創會員扣點數「停車泊車服務」，希望解決假日大排長龍的痛點。另外，今年9月也將引進全台第一個雙子電梯，是採取一個電梯有2台一上一下轎廂的運行系統，預計12月啟用。

新台幣 餐飲

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