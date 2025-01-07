快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

看房市近兩年最保守時刻！52%看跌房價 26%擔心貸款成數不足

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋針對官網使用者進行2025第1季的購屋意向調查，調查期間央行第七波選擇性信用管制措施已上路一季，調查結果民眾延續政策後保守心態，兩季時間看漲房價減少了40個百分點，長期調查顯示當前房市信心，是近兩年以來最保守的時候。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行沒有再祭出第八波管制，但購屋人也未因此而轉趨樂觀，顯示不管是實質面還是信心面，央行的政策仍威力猶存，對比實務上的市場交易，整體房市出現量縮降溫，不管是一二手市場都受到顯著影響。

此次問卷調查顯示，半年前景氣看法最樂觀的時候，有高達56%的受訪者認為房價會上漲，但央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制影響，連續兩季房市樂觀情緒都反轉往下，此次調查剩下16%看漲房價，看跌房價比例達52%，整體房市已經沒有不買會更貴的氛圍。

至於房貸限縮影響調查，有26%擔心貸款成數不足，連兩次調查貸款成數都是民眾最擔心的部分，僅有22%表示首購不擔心受影響，另外有20%擔心房貸利率會超過2.5%，11%受訪者擔憂怕房貸要排隊或申請不到，20%受訪者則認為不清楚。

外在情勢部分，美國總統即將就任，雖然現階段該事件還未成為民眾決定購屋的關鍵因素，不過調查也顯示民眾仍多少有所顧慮，49%受訪者認為股市波動會變大，房價可能修正，有22%認為跟國內沒關係，不影響房市，也有29%認為不清楚，調查顯示針對美國總統就任後的變化，近半民眾可能認為要觀察會有影響，但也有一半認為不清楚或沒影響。

曾敬德表示，此季調查民眾對於房市看法保守，房市還是會維持自用當道格局不變，房貸緊縮在2025還是影響民眾房市信心與購買力的重要關鍵。

信義房屋自2024年12月23到1月3日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收993份樣本資料。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 房市 房貸

延伸閱讀

2字頭吸引力大？淡水人口淨增長居冠 平均每天成交8戶

和泰汽車起薪看漲全員結構調薪10% 再加碼多項員工專屬福利

彭博調查 川普執政 美股、美元看漲

銀行祭低利 攻房屋轉貸 中信銀、安泰銀砍到地板價2.185%

相關新聞

多少資產才會滿足？雨果「不同年齡追求目標不同」：存夠退休金不是一切

最近看了一些影片，討論到不要僅是追求財富，人生還有很多其他重要的事情。也有影片訪問到一些已經達到一些財富地位的人，開始積極地參與公益活動與捐獻等事情。

六角王耀輝：併購翰林將於3月1日交割 明年雙位數展店

六角（2732）董事長王耀輝7日表示，併購翰林將於今年3月1日交割，看好這個品牌在台灣市場仍有很大的發展空間，穩定團隊和...

台中超狂！2024年逾三成預售案銷售過半 3大蛋白區異軍突起

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台灣房屋根據實價登錄資料，統計台中2024年申...

看房市近兩年最保守時刻！52%看跌房價 26%擔心貸款成數不足

信義房屋針對官網使用者進行2025第1季的購屋意向調查，調查期間央行第七波選擇性信用管制措施已上路一季，調查結果民眾延續...

天價榜出爐！月砸55萬租房 北市松山區這間豪宅創最高租金

2024年房市下半年雖發展受挫，惟部分豪宅市場仍表現亮眼，住商機構實價登錄資料，2024年北市租賃市場中，前五名高價社區...

台南2處社宅將完工辦招租說明會 優惠勝過中央版

許多無殼蝸牛期待的台南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」都將完工，並將辦理招租，都發局今表示，為利民眾於開放申租前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。