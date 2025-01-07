看房市近兩年最保守時刻！52%看跌房價 26%擔心貸款成數不足
信義房屋針對官網使用者進行2025第1季的購屋意向調查，調查期間央行第七波選擇性信用管制措施已上路一季，調查結果民眾延續政策後保守心態，兩季時間看漲房價減少了40個百分點，長期調查顯示當前房市信心，是近兩年以來最保守的時候。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行沒有再祭出第八波管制，但購屋人也未因此而轉趨樂觀，顯示不管是實質面還是信心面，央行的政策仍威力猶存，對比實務上的市場交易，整體房市出現量縮降溫，不管是一二手市場都受到顯著影響。
此次問卷調查顯示，半年前景氣看法最樂觀的時候，有高達56%的受訪者認為房價會上漲，但央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制影響，連續兩季房市樂觀情緒都反轉往下，此次調查剩下16%看漲房價，看跌房價比例達52%，整體房市已經沒有不買會更貴的氛圍。
至於房貸限縮影響調查，有26%擔心貸款成數不足，連兩次調查貸款成數都是民眾最擔心的部分，僅有22%表示首購不擔心受影響，另外有20%擔心房貸利率會超過2.5%，11%受訪者擔憂怕房貸要排隊或申請不到，20%受訪者則認為不清楚。
外在情勢部分，美國總統即將就任，雖然現階段該事件還未成為民眾決定購屋的關鍵因素，不過調查也顯示民眾仍多少有所顧慮，49%受訪者認為股市波動會變大，房價可能修正，有22%認為跟國內沒關係，不影響房市，也有29%認為不清楚，調查顯示針對美國總統就任後的變化，近半民眾可能認為要觀察會有影響，但也有一半認為不清楚或沒影響。
曾敬德表示，此季調查民眾對於房市看法保守，房市還是會維持自用當道格局不變，房貸緊縮在2025還是影響民眾房市信心與購買力的重要關鍵。
信義房屋自2024年12月23到1月3日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收993份樣本資料。
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