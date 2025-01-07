臺南市宜居社宅招租說明會即將登場

臺南市政府興辦社會住宅即將開辦招租，114年上半年度規劃公告招租案件為永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，為利民眾於開放申租前預為了解辦理流程及入住規定等資訊，市府都發局訂於114年1月15日(三)、1月16日(四)分別於永華市政中心10樓小禮堂及民治市政中心社福大樓3樓階梯教室辦理招租說明會。

黃偉哲市長指出，臺南宜居社宅是市府近年全力推動重點政策，臺南市轄內社會住宅分由市府及中央(國家住宅及都市更新中心)興辦。市府興辦社宅以「宜居」定名，首批社宅預計114(今)年上半年度開辦申租，預計下半年還有宜居小東社宅也將陸續完工招租。

都發局徐中強局長表示，本次說明會包含2處社宅，永康「宜居成功」位於永仁高中西側，臨近永康、東區交界，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，鄰近巴克禮生活圈，規劃75戶社宅單元。針對各類身障者及高齡者居住需求，社宅除規劃無障礙房，一般房型皆採通用設計。

都發局補充說明，社會住宅訂有資格及入住規定，成年國民於臺南市設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準(114年為新臺幣54,303元)。為讓民眾於招租開辦前充分理解相關申租資訊，特辦理本次說明會，歡迎市民朋友一起參加！