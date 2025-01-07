快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

臺南市宜居社宅招租說明會即將登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

臺南市政府興辦社會住宅即將開辦招租，114年上半年度規劃公告招租案件為永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，為利民眾於開放申租前預為了解辦理流程及入住規定等資訊，市府都發局訂於114年1月15日(三)、1月16日(四)分別於永華市政中心10樓小禮堂及民治市政中心社福大樓3樓階梯教室辦理招租說明會。

黃偉哲市長指出，臺南宜居社宅是市府近年全力推動重點政策，臺南市轄內社會住宅分由市府及中央(國家住宅及都市更新中心)興辦。市府興辦社宅以「宜居」定名，首批社宅預計114(今)年上半年度開辦申租，預計下半年還有宜居小東社宅也將陸續完工招租。

都發局徐中強局長表示，本次說明會包含2處社宅，永康「宜居成功」位於永仁高中西側，臨近永康、東區交界，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，鄰近巴克禮生活圈，規劃75戶社宅單元。針對各類身障者及高齡者居住需求，社宅除規劃無障礙房，一般房型皆採通用設計。

都發局補充說明，社會住宅訂有資格及入住規定，成年國民於臺南市設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準(114年為新臺幣54,303元)。為讓民眾於招租開辦前充分理解相關申租資訊，特辦理本次說明會，歡迎市民朋友一起參加！

社會住宅 都市更新

延伸閱讀

桃園社宅供不應求 市府修法鼓勵民間投入興建

禮儀大樓喊卡...懷愛館旁黎元停車場將蓋社宅 都發局：預計2027年開工

南市社宅「宜居康橋」預計120年完工

財劃法衝擊租補、社宅！內政部：地方要扛起更多財務

相關新聞

多少資產才會滿足？雨果「不同年齡追求目標不同」：存夠退休金不是一切

最近看了一些影片，討論到不要僅是追求財富，人生還有很多其他重要的事情。也有影片訪問到一些已經達到一些財富地位的人，開始積極地參與公益活動與捐獻等事情。

六角王耀輝：併購翰林將於3月1日交割 明年雙位數展店

六角（2732）董事長王耀輝7日表示，併購翰林將於今年3月1日交割，看好這個品牌在台灣市場仍有很大的發展空間，穩定團隊和...

台中超狂！2024年逾三成預售案銷售過半 3大蛋白區異軍突起

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台灣房屋根據實價登錄資料，統計台中2024年申...

看房市近兩年最保守時刻！52%看跌房價 26%擔心貸款成數不足

信義房屋針對官網使用者進行2025第1季的購屋意向調查，調查期間央行第七波選擇性信用管制措施已上路一季，調查結果民眾延續...

天價榜出爐！月砸55萬租房 北市松山區這間豪宅創最高租金

2024年房市下半年雖發展受挫，惟部分豪宅市場仍表現亮眼，住商機構實價登錄資料，2024年北市租賃市場中，前五名高價社區...

台南2處社宅將完工辦招租說明會 優惠勝過中央版

許多無殼蝸牛期待的台南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」都將完工，並將辦理招租，都發局今表示，為利民眾於開放申租前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。