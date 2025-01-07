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天價榜出爐！月砸55萬租房 北市松山區這間豪宅創最高租金

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，每月能付出動輒數十萬元租金者，皆屬金字塔族群，但寧願「以租代買」入住豪宅。圖／住商不動產提供
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，每月能付出動輒數十萬元租金者，皆屬金字塔族群，但寧願「以租代買」入住豪宅。圖／住商不動產提供

2024年房市下半年雖發展受挫，惟部分豪宅市場仍表現亮眼，住商機構實價登錄資料，2024年北市租賃市場中，前五名高價社區皆屬一線豪宅，且分布於各行政區，其中以松山區「文華苑」租金最高，每月租金高達55萬元，甚至超過部分上班族的年薪。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，該類交易反映高端住宅市場仍有不小需求，加上地段價值影響，致使租賃金額高居不下。

根據實價登錄，台北市去年住宅租賃市場中，前五名物件分布是「文華苑」10樓、大安區「勤美璞真」24樓、內湖「長虹天璽」21樓、中正區「揚昇君臨」17樓及信義區「信義富鼎」3樓。賴志昶說，其中「文華苑」、「長虹天璽」，本身就屬北市一線豪宅，並有不少名人入住，名氣加持之下，加上豪宅定位各有賣點，如前者主打頂級飯店物業管理，後者則有鄰近內科、綠地公園等優勢，自然受高資產族群青睞。

此次進榜之豪宅社區，亦有以地段優勢著稱，如「勤美璞真」緊鄰台北捷運大安森林站，又有面大安森林公園獨特景觀；「揚昇君臨」則是中正區博愛特區內少數大坪數豪宅，深受傳統金字塔族群喜愛；「信義富鼎」屋齡雖達15年，為前五名最高者，惟位處信義計畫區，蛋黃機能無可取代，租賃金額自然亦是天價。

賴志昶補充，若以近期成交價試算投資報酬率，豪宅投報率僅約1.5%上下，顯見縱然租金高，屋主在意有人照顧房子勝過賺取租金投報。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，每月能付出動輒數十萬元租金者，皆屬金字塔族群，但寧願「以租代買」入住豪宅，主要原因有二，一是受央行政策影響，豪宅貸款成數受限，高資產族群如不願將大筆現金投入房地產市場，卻仍有居住需求，便先以租賃代替買房；二是部分高資產族群為華僑、海歸人士或為外派高階主管，本身僅是在國內做短期居留，或先以租用熟悉附近機能。整體而言，豪宅租客多為企業高管、外商人員及新創企業主，對於地段、機能及安全性的要求極高，在釋出有限下，租金單價持續創高也在意料之中。

根據實價登錄，台北市去年住宅租賃市場中，前五名物件分布是「文華苑」10樓、大安區「勤美璞真」24樓、內湖「長虹天璽」21樓、中正區「揚昇君臨」17樓及信義區「信義富鼎」3樓。圖／住商不動產提供
根據實價登錄，台北市去年住宅租賃市場中，前五名物件分布是「文華苑」10樓、大安區「勤美璞真」24樓、內湖「長虹天璽」21樓、中正區「揚昇君臨」17樓及信義區「信義富鼎」3樓。圖／住商不動產提供

租金 豪宅

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