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2字頭吸引力大？淡水人口淨增長居冠 平均每天成交8戶

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年台北市房價高漲，脫北購屋成為熱門話題，永慶房產集團彙整2024年基隆市、台北市、新北市、以及桃園市等四縣市人口淨增加前十名行政區，累計至2024年11月，新北市淡水區人口增加5,808人居冠，房市交易在基北北桃四縣市行政區中也最為熱絡，平均每日至少有8戶成交。

新北市淡水區新市鎮經過多年開發，近幾年人口與房市交易都有顯著的成長，2024年11月淡水區人口已正式突破20萬人大關。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，由於雙北房價基期較高，淡水區相對親民的房價受到越來越多購屋族的關注。

其中，淡水新市鎮生活與商業機能已逐步發展成熟，也吸引越來越多人口移入；交通建設方面除了既有捷運淡水信義線之外，近年淡海輕軌通車，以及興建中預計2025年完工的淡江大橋，都將讓淡水交通更趨完善，提高通勤族在淡水購屋的意願。淡水區2024年累計2,738戶交易，平均房價每坪29.1萬元，2字頭的房價對於雙北地區的首購、通勤購屋民眾而言相當具有吸引力。

桃園市龜山區2024年人口淨增加也達5,172人排名第二。陳金萍指出，桃園市龜山區與新北市相鄰，也因此成為眾多脫北族移居的首選地區，其中鄰近林口的A7重劃區享有機場捷運的交通優勢，加上房價較周邊林口、新莊親民，討論程度居高不下。而龜山區內的龜山工業區、華亞科技園區也吸引眾多廠商進駐，也帶來大量就業機會吸引人口移入。

桃園捷運棕線總合規畫報告現已通過行政政院審議，未來可望連結台鐵桃園車站與台北捷運迴龍站，交通機能提升將進一步吸引大台北及桃園地區的通勤族、首購族移入，龜山區2024年平均房價每坪31.7萬元，相對實惠的3字頭房價2024年累計1,068戶交易。

若觀察基北北桃人口成長前十名行政區房市2024年的平均交易總價，桃園市楊梅區及觀音區這兩個行政區平均總價都不到1,000萬元，在基北北桃四縣市之中，購屋負擔相對輕鬆。

其中楊梅區2024年住宅交易平均總價707萬元，平均每坪19.5萬元也是榜上最低。陳金萍指出，楊梅區內有幼獅工業區、鄰近龍潭科學園區，就業機會豐富支撐居需求，加上台鐵、國道1號的交通機能，以及平均1字頭房價，吸引周邊地區首購族群外溢至楊梅區，2024年人口增加1,487人，人口增加數排名第七。

桃園市觀音區2024年住宅平均購屋總價為541萬元，是排行榜上總價最低的行政區，平均每坪20.4萬元。陳金萍補充，觀音區有觀音工業區、大潭工業區及觀塘工業區設立，周邊又有大園工業區、桃園科技工業區、大潭濱海特別工業區設立，就業人口數量眾多，帶動觀音區的居住需求，其中低密度開發的草漯重劃區是桃園近年的新興重劃區，也是觀音區人口成長的主力，2024年觀音區人口增加1,250人，人口增加數排名第九。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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