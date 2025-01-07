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跨境支付平台 HIVEX 正式開通韓國跨境行動支付服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美商鏈通科技旗下跨境支付平台HIVEX於去年10月宣布將攜手韓國政府推出的QRCode支付共通標準ZeroPay，以及跨境金融科技公司ICB，共同推出跨境行動支付服務。歷經3個月的準備時間，HIVEX跨境支付平台於1月6日韓國時間上午11點正式啟用，於全韓國超過190萬家商店全面開通。

ZeroPay更是首次將其在韓國廣大的「反掃特約商店」提供給HIVEX跨境支付平台，大大提升所有HIVEX夥伴的旅客在韓國的支付便利性；第一批開通HIVEX韓國服務為全支付。

根據韓國觀光公社公布最新資料，2024年11月到訪韓國的台灣旅客達119,505人次，2024年1月至11月累計入境人次突破135萬，平均每月有超過12萬名台灣旅客造訪韓國。韓國為最受台灣人喜愛的旅遊目的地第3名。看好台人赴韓消費潛力持續成長，HIVEX與韓國政府合作，將更便利的跨境行動支付服務帶進韓國。即日起台灣遊客到韓國旅遊，在便利商店、百貨商場、醫美診所及傳統市場，透過「正掃」(消費者掃描商家提供的QR碼) 或「反掃」(商家掃描消費者提供的QR碼) 的方式便能立即完成交易，並可省下1.5%之海外刷卡手續費。

自HIVEX在日本上線以來，僅經過12個月的時間，便成功實現台灣遊客在日本的「全覆蓋」，幾乎所有台灣遊客在日本的消費場景都能夠使用。根據HIVEX內部數據，台灣遊客在日本使用行動支付的比例顯著增長，顯示出跨境行動支付在旅遊市場中的巨大潛力。

日本 行動支付

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