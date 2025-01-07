六角王耀輝：併購翰林將於3月1日交割 明年雙位數展店

六角（2732）董事長王耀輝7日表示，併購翰林將於今年3月1日交割，看好這個品牌在台灣市場仍有很大的發展空間，穩定團隊和國內市場的持續發展是今年的重要目標。翰林國際去年營業額約3~4億元，今年預估將達4.5億元，明年目標門市與營收皆雙位數成長。在併購效益，以及東南亞市場持續復甦下，今年集團成長幅度估15~20%。

據經濟部統計，台灣手搖茶飲展店速度驚人，2024年總營業額高達1,300億元。六角看好翰林茶棧將茶飲與關東煮的組合是一種成功的發展模式，且可補足六角在茶食賽道的發展。此次併購不僅擴大六角的市場版圖，更象徵台灣茶飲文化的傳承與創新。未來，將與翰林茶館攜手合作，透過資源整合增強雙方品牌的市場競爭力，並推動集團多元化發展，致力打造更國際化的多元餐飲平台。

王耀輝也預期，疫後餐飲業整併速度將加快，主要是疫情後單一餐飲品牌挑戰更大，一方面人力難找，缺工使展店困難，無法形成規模經濟，且各面向營業成本增加，加上食安事件頻傳，讓維護成本居高不下，也因此餐飲經營者經營門檻墊高，不少二代不願接班，使併購案頻傳。

翰林茶館自1986年創立以來，不僅打造出台灣第一杯珍珠奶茶，更致力於茶藝文化的傳承，並於全台開設茶藝館及茶食餐廳，現今擁有40家門市。翰林茶館堅持選用高品質茶葉，還連續兩屆成為國宴指定珍奶，堪稱南台灣的「國宴珍奶始祖」，更是台灣珍奶文化的開端。作為台灣茶食文化的開創者，翰林茶館近40年見證參與了台灣手搖飲文化的興盛與發展，承載著珍貴的茶飲文化歷史與故事。

翰林茶館董事長王麗玉表示：「如果說日出茶太是手搖飲品牌的成吉思汗，開疆闢土、擴展全球版圖，那麼翰林茶館就是發現世界第一杯珍珠奶茶商機的哥倫布。我們相信，結合翰林茶館的深厚文化底蘊與六角國際集團的創新與包容性，必能將茶食文化發展至世界各地，為全球消費者帶來更精緻的茶飲體驗。」

六角長期深耕台灣、放眼全球，以「國際餐飲品牌平台」為企業願景，積極推廣東方美食至世界各地。看準「翰林茶館」有別於台灣外帶式茶飲品牌，主打以百貨商場為銷售主力的複合式店型，並結合茶飲與茶食，為消費者帶來優質的顧客體驗。

六角期望在雙方協力之下，能汲取「翰林茶館」在百貨商場通路布局的成功經驗，整合旗下多品牌通路資源，擴大集團的商場版圖，提升百貨店型市場的佔有率。此外，雙方也期盼透過此次合作，促進上下游供應鏈的協作，穩固在台灣及國際市場的營運基礎，進一步提升集團整體價值，並承擔更強大的企業責任。