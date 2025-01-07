拚美食觀光 台灣美食展參展商招募中

台灣年度美食盛事「台灣美食展（Taiwan Culinary Exhibition, TCE）」2025年將在8月1日至4日於台北世貿一館舉辦，即日起開放參展報名。主辦單位台灣觀光協會邀請全台金牌廚師、冠軍精品、各地優質美食品牌，以及餐飲、飯店、伴手禮業者、小農與國際單位等共襄盛舉，盼呈現台灣飲食文化的多元面貌，共同展現台灣的美食力。

台灣人對美食的執著享譽全球，日前韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）與演員金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇」，用鏡頭記錄從北到南的台灣美食與文化之旅，在國際上帶起台灣美食的話題與熱潮，三集影片上架不到一個月吸引超過610萬人次觀看，助攻美食觀光。

今年台灣美食展持續號召美食相關業者參與，更以「鮮味款待」為主題，聚焦台灣豐富的海味文化，自深海、近海及養殖漁業等多樣資源，從屏東黑鮪魚、台南虱目魚到馬祖淡菜，各地海味結合在地文化，形塑出特色飲食，也催生出許多鮮味產品。今年美食展期待能邀請業者共同響應海味主題外，期盼結合食農教育與海洋保育議題，邀請參展單位與觀展民眾一起探索台灣的海洋文化與永續發展。

台灣美食展為交通部觀光署臺灣觀光雙年曆中的國際級盛事，也因展覽位置鄰近台北101，每年皆吸引不少外籍旅客入場一站嘗遍台灣美食，盼以美食帶動觀光。美食展也是餐飲與觀光業界重要的交流與宣傳平台，帶動許多跨界合作與技術傳承。2024年展期四天共吸引10萬4,575⼈次進場參觀，約有240位廚師與職⼈共襄盛舉，現場舉辦近400場廚藝秀、美⾷講座及廚藝教室等活動，⾼達96.7%的觀展⺠眾期待再次參與。

台灣美食展即日起開放參展單位報名，誠摯邀請從產地到餐桌的廚師、職人、優質品牌踴躍參與這場美食饗宴，端出台灣最鮮美的食材、料理與產品，透過美食展國際舞台，將台灣味道推向世界。歡迎至台灣美食展官網（www.tcetva.tw）下載參展簡章、完成線上報名，一同以鮮味款待世界旅人！

2025台灣美食展：

日期：8月1日（五）─ 8月4日（一）

地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官方網站：https://www.tcetva.tw

FB：https://www.facebook.com/taiwanculinaryexhibition

IG：https://www.instagram.com/tce_taiwan