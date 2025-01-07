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迎春做公益 勞動部高分署庇護工場推出應景年節禮盒

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
為了協助有就業意願，但就業能力不足需長期就業支持的身心障礙朋友就業，勞動部高屏澎東分署攜手地方政府設立庇護工場，目前轄區內共有22家庇護工場，為了迎接春節的到來，紛紛推出應景的春節禮品，讓民眾可以透過選購庇護工場禮品肯定身障朋友的努力，為年節禮品注入愛與關懷的心意。 圖／勞動部提供
為了協助有就業意願，但就業能力不足需長期就業支持的身心障礙朋友就業，勞動部高屏澎東分署攜手地方政府設立庇護工場，目前轄區內共有22家庇護工場，為了迎接春節的到來，紛紛推出應景的春節禮品，讓民眾可以透過選購庇護工場禮品肯定身障朋友的努力，為年節禮品注入愛與關懷的心意。 圖／勞動部提供

為了協助有就業意願，但就業能力不足需長期就業支持的身心障礙朋友就業，勞動部高屏澎東分署攜手地方政府設立庇護工場，目前轄區內共有22家庇護工場，為了迎接春節的到來，紛紛推出應景的春節禮品，讓民眾可以透過選購庇護工場禮品肯定身障朋友的努力，為年節禮品注入愛與關懷的心意。

高屏澎東分署長郭耿華表示，轄區庇護工場推出的春節禮品，都是身心障礙員工用心製作，產品豐富多元，可以滿足不同的送禮需求；高雄地區共有八家庇護工場推出精緻可口又喜氣的禮品，如：中外餅鋪庇護工場推出過年必備的傳統糕點「棗泥核桃糕禮盒」，心路社會福利基金會一家工場推出春節限定版的「星空下的不來梅樂手」，內容除了熱銷產品蛋捲之外，還有鳳茶酥及草莓酥，並且隨機附贈春聯。

喜憨兒社會福利基金會和發庇護工場與知名插畫家幾米合作，推出值得珍藏的「春花綻放‧幾米聯合鐵盒」及「春沐蒔光‧幾米聯合禮盒」，高雄長庚紀念醫院附設湖畔咖啡屋推出的「美好新春禮盒」除了有牛軋餅之外，還有濾掛咖啡包，春節聚會可與親友一同品嘗咖啡搭配美味糕點。

屏東地區也有屏東基督教勝利之家附設膳工坊庇護工場推出《吉》、《福》、《春》三種系列的春節伴手禮，內容有香甜濃郁日式黑糖米餅、健康酥脆燕麥烤餅、傳統美味小太陽餅，另外更有新春限定的「雪花餅禮盒」。位於恆春的藍色海遇琪拉烘焙坊庇護工場推出「盤住福氣禮盒」及「蛇來福湧禮盒」，內容有蝴蝶酥、桂圓核桃糕及杏仁千層酥，充滿喜氣的禮盒為親朋好友送上好兆頭。

台東地區則有牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場、伊甸社會福利基金會附設台東嗎哪食堂庇護工場、及李勝賢文教基金會附設晟心餐飲庇護工場分別推出堅果塔及年節必吃的南棗核桃糕的「喜氣洋洋春節禮盒」、豬肉絲及酸甜口味的檸檬酥的「甜蜜禮盒」及「鹽炒堅果禮盒」。另外，位於離島的澎湖縣照顧服務協會魔豆小舖推出「蛇來運轉好運到禮盒」，特別嚴選天然食材，讓每一種手工餅乾都充滿庇護工場的心意與祝福。

郭耿華表示，每一個禮盒都承載著庇護工場夥伴的用心與努力，另外為了讓消費者可以安心採買，許多庇護工場也陸續取得ISO22000與HACCP食品認證，讓大家吃得安心，鼓勵有需求的民眾可以多多選購，用公益行動開啟新的一年；更多庇護商品採購資訊，歡迎至勞動力發展署網站庇護工場產品及服務採購資訊專區查詢(網址：https://orsd.wda.gov.tw/promo/product/product)。

庇護工場 春節

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