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台南2處社宅將完工辦招租說明會 優惠勝過中央版

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」兩處社宅都將完工，都發局舉辦招租說明會。圖／南市都發局提供
台南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」兩處社宅都將完工，都發局舉辦招租說明會。圖／南市都發局提供

許多無殼蝸牛期待的台南市永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」都將完工，並將辦理招租，都發局今表示，為利民眾於開放申租前，能預先了解辦理流程及入住規定等資訊，訂於1月15、16日分別辦理招租說明會。

都發局表示，設宅租金已完成估算，目前審議中，會比內政部目前草案優惠，和高雄市相比，高市房屋的租金就較台南高，雖然高雄有心引人的優惠措施，但南市的社宅租金在折算後也和高雄差不多。估算仁德二空的宜居仁愛，包含公設約15坪，實際居住面積約10坪的套房型，最低不到4千元，將是3處將完工社宅中租金最低的房型。

南市社會住宅分由市府及國家住宅及都市更新中心興辦，市府所興建社宅以「宜居」定名，首批社宅預計今年上半年度開辦申租，預計下半年還有宜居小東社宅也將陸續完工招租。

都發局長徐中強表示，此次說明會包含2處社宅，永康「宜居成功」位於永仁高中西側，臨近永康、東區交界，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，鄰近巴克禮生活圈，規畫75戶社宅單元。這些社宅針對各類身障者及高齡者居住需求，規畫無障礙房，一般房型也都採通用設計。

社會住宅訂有資格及入住規定，成年國民於南市設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準(2025年為5萬4303元)。為讓民眾於招租開辦前充分理解相關申租資訊，辦理說明會，歡迎市民朋友來參加，也可多加利用台南市政府都市發展局網站(https://udweb.tainan.gov.tw/)及台南住宅網(https://rent.tainan.gov.tw/）了解社宅詳情資訊。說明會地點，1月15日於永華市政中心10樓小禮堂，時間上午10點半到11點半，1月16日在民治市政中心社福大樓3樓階梯教室，時間下午2點到3點。

為利說明會場地安排及會議現場品質維持，都發局建議民眾擇一場次參加。報名連結https://forms.gle/hL4k3n7VFAvX3giS7 (附上QR Code)。

社會住宅 租金

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