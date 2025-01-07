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看蛋黃區房市持穩 土銀七度標售4戶豪宅 底價1.35億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨房市穩健，土地銀行1月7日至2月13日第七度公告標售台北市大安區「吉美大安花園」4戶物件，每戶底價約1.35億元至1.52億元，每戶坪數約80至90坪，預計今年2月13日開標。土銀指出，過去標脫2戶溢價率為0.18%、0.08%，顯見蛋黃區房市呈溫和穩健態勢。

土地銀行長年耕耘都市更新、危老重建及綠建築授信案件，都更與危老融資核准額度合計突破2,400億元，綠建築融資額度亦達到千億元規模。此外，土銀也運用自有土地參與都更，長年下來獲配不少都更分回物件，「吉美大安花園」即為其中之一。

土銀以自有土地參與都更案分回6戶吉美大安花園，在去年9月、10月標售時各標脫1戶，標脫價格分別為1億4,428萬元、1億5,200萬元，相較底價，溢價率依序為0.18%、0.08%，顯見蛋黃區房市呈現溫和穩健態勢。

本次以吉美大安花園最後4戶再度公開標售，分別為該建案82號7樓、7樓之1、11樓及80號11樓，每戶總價約1億3,521萬元至1億5,251萬元、坪數約80～90坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元～159.5萬元。

以外部建材而言，吉美大安花園住宅大樓地上21層、地下4層，採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果。

大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土銀指出，吉美大安花園另一項優勢在交通位置，左擁大安森林公園，右抱信義計畫區，生活機能佳，距台北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，囊括商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

因應國人居住安全，行政院加速推動老舊建物更新，去年下半年也推行《都市更新條例》修正案並由立法院三讀通過，擴大原建築容積更新重建對象，提高民間參與都更意願，預計全國有8,216棟建築物適用、27萬戶受惠。土銀身為百分百公股銀行，長年響應都更危老政策及綠色建築融資業務，且進一步設置「都更管理行」制度追蹤進度，促進都市土地再開發利用與兼具綠色環保效益，已創造數百個具備綠建材、安全結構、公益設施、活動空間的新社區，讓數十萬戶家庭享受安全、有品質的新住宅，打造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。

都市更新 都更

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