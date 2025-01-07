脫北購屋往哪走？這區人口淨增長居冠、每天成交8戶

近年台北市房價高漲，脫北購屋成為熱門話題，永慶房產集團彙整2024年基隆市、台北市、新北市、以及桃園市等四縣市人口淨增加前十名行政區，累計至2024年11月，新北市淡水區人口增加5,808人居冠，房市交易在基北北桃四縣市行政區中也最為熱絡，平均每日至少有8戶成交。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，由於雙北房價基期較高，淡水區相對親民的房價受到越來越多購屋族的關注，近幾年人口與房市交易都有顯著的成長，2024年11月淡水區人口已正式突破20萬人大關。

其中新市鎮生活與商業機能已逐步發展成熟，也吸引越來越多人口移入；交通建設方面除了既有捷運淡水信義線之外，近年淡海輕軌通車，以及興建中預計2025年完工的淡江大橋，都將讓淡水交通更趨完善，提高通勤族在淡水購屋的意願。

淡水區2024年累計2,738戶交易，平均房價每坪29.1萬元，2字頭的房價對於雙北地區的首購、通勤購屋民眾而言相當具有吸引力。

桃園市龜山區2024年人口淨增加也達5,172人排名第二。陳金萍指出，桃園市龜山區與新北市相鄰，也因此成為眾多脫北族移居的首選地區，其中鄰近林口的A7重劃區享有機場捷運的交通優勢，加上房價較周邊林口、新莊親民，討論程度居高不下。

龜山區內的龜山工業區、華亞科技園區也吸引眾多廠商進駐，也帶來大量就業機會吸引人口移入；而桃園捷運棕線總合規畫報告現已通過行政政院審議，未來可望連結台鐵桃園車站與台北捷運迴龍站，交通機能提升將進一步吸引大台北及桃園地區的通勤族、首購族移入。

若觀察基北北桃人口成長前十名行政區房市2024年的平均交易總價，桃園市楊梅區及觀音區這兩個行政區平均總價都不到1千萬元，在基北北桃四縣市之中，購屋負擔相對輕鬆。

其中楊梅區2024年住宅交易平均總價707萬元，平均每坪19.5萬元也是榜上最低。陳金萍指出，楊梅區內有幼獅工業區、鄰近龍潭科學園區，就業機會豐富支撐居需求，加上台鐵、國道1號的交通機能，以及平均1字頭房價，吸引周邊地區首購族群外溢至楊梅區，2024年人口增加1,487人，人口增加數排名第七。