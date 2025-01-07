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55688 多角化經營 APP 今年改版後新增上千種生活服務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

55688集團7日指出，疫後民眾生活習慣改變，55688 APP除了是全台最知名的叫車平台外，也開始進行多角化經營，包括衣物洗滌、居家清潔、即時快遞、代價等生活服務，用戶數高達720萬，2025年改版後將新增上千種服務。

根據交通部觀光署資料顯示，去年1至9月出入境人次達1,800萬人次，較2023年同期增加1.5倍，55688集團執行長林念臻指出，所增加的旅客所需要到機場輸運部分就成為潛在客戶。

集團執行長林念臻說，從55688 APP內的大數據來看，生活服務媒合的使用數不斷上升，促成55688開發「找專家」提供上千種生活服務媒合的契機，整合PRO360達人網的上千種生活服務媒合，舉例還說，居家清潔、家電維修、寵物保母、跑退代辦等都生活需求都可以找到。

此外，林念臻也說，APP內新增的機場接送的服務，不僅提供即時叫車服務，還開放民眾可以提前30天內預約接送機，最晚在三天前預約還保證有車，以及六小時前免費取消、接送出現異況2倍賠償，讓民眾安排行程更加靈活。

此外，55688即時快遞以開放平台為特色，商家與民眾的快遞需求隨時可在APP內預約服務，專業物團體將以最快速度完成配送。

PRO360達人網董事長李倫家指出，2024年度案源需要最多的是課輔家教33.8％、其次為居家清潔20％、第三名為整理搬家10.3％、第四則是水電維修8.1%、第五名則是接送服務5.2%。

李倫家說，現代工作忙碌，傾向把自己不擅長或不喜歡的事務，委外讓專業的來，居家清潔、搬家、跑腿和接送都是需求大的外包案，這類案件則多半依照需求細節，採專案報價。

APP 機場

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