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大車隊 55688打造上千種生活服務平台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大車隊（2640）55688集團執行長林念臻7日表示，用戶數已高達720萬戶，2025年55688全新目標以處理生活大小事為目標，打造上千種生活服務平台；55688市占率30%是交通出行龍頭，2025年各種生活難題只需一個APP就能搞定一切，以「生活遇到麻煩，就讓55688來吧！」，隨著服務擴大，進一步推升2025年的營收、獲利向上攀升。

大車隊 2024年前三季稅後純益3.79億元，年增率23.86%，每股稅後純益為6.41元。

其中，55688計程車服務市占率30%，仍舊是交通出行龍頭，叫車服務續優化，站穩市占率第一，台灣最大的減碳車車隊，共有1.3萬台，總營業登記台數為9.3萬台，55688 APP不僅是交通出行的首選，更成為包羅萬象的生活服務媒合平台，提供交通、生活、物流、媒體各種服務

林念臻表示，從「找專家」到機場接送，再到即時快遞，55688新生活服務生態圈讓民眾生活變得更便利，各種生活難題只需一個APP就能搞定一切。未來，55688將持持續優化現有服務，探索更多創新功能，以「生活遇到麻煩，就讓55688來吧！」的信念，來推動各種服務。

現代人生活節奏日益加快，除了面對繁忙的工作，處理生活大小事也占據不少時間，更有效率的處理生活瑣事變身時間管理大師，成為大多數台灣民眾的課題，55688 App除了是全台最知名的叫車平台，近年多角化發展下提供衣物洗滌、居家清潔、即時快遞、代駕等生活服務，用戶數高達720萬。

林念臻進一步指出，疫後民眾生活習慣改變,各項生活服務媒合的需求不斷上升，2025年度改版後新增上千種生活服務、機場接送、即時快遞三大新功能，建構完整的55688新生活服務生態圈。

以交通部觀光署的資料為例，2024年累計前三季出入境人次達到1,800萬人，較前年同期的1,200萬人大幅成長1.5倍，這多出來的600萬旅運人次就成為機場接接送服務的龐大潛在客戶;再從55688 App內的大數據來看，生活服務媒合的使用數不斷上升，促成55688開發「找專家」提供上千種生活服務媒合的契機。

55688App 新增的「找專家」功能，整合PRO360達人網的上千種生活服務媒合，從居家清潔、家電維修,到寵物保母、跑腿代辦等五花八門的生活需求，透過系統串接，55688也為服務提供者創造更多商機，促進雙贏的生活生態圈，實現「一個App搞定所有需求」的願景。

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