苗栗2高職退場、區域房市垮 專家：這類人要小心了
教育部公布苗栗縣2私校「賢德工商」、「育民工家」，因招生不足，無法維持營運，即將停辦。房產業者觀察近年兩學校周邊房市交易，2023年兩校周邊2.5公里內只成交一間，2024年兩校都掛蛋，職校退場，區域房市也跟著垮。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，不論國中小、高中職、大學，因會帶來人潮，對房市都有助益，但如果區位不佳，一旦面臨退場，周遭房市就會跟著慘兮兮，過去以投資角度買進房產的人，後續就可能面臨套牢的困境。
根據教育部公布，賢德工商、育民工家因改善期屆滿仍未獲免除專輔，依法將於114學年、今年8月起停招。
陳傑鳴表示，高職沒落，除了少子化衝擊因素，「不念書才去念高職」的觀念，也讓高職招生陷入極大困境，如今不少都已在懸崖邊，苦苦支撐。
他指出，根據教育部資料顯示，相對公立高中在少子化下，招生缺額僅個位數百分點，私立高職在110學年度招生缺額比率已高達76%、直逼八成，已幾乎呈現沒什麼人要念私立高職的狀況。
會有這樣的狀況，主要原因與台灣長期「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念有關，也導致私立高職招生面臨困境。
陳傑鳴表示，學校退場對房市影響要看地點，以這次預計退場的賢德工商與育民工家來說，校址都位於區域內較偏的地帶，離市區精華地段都有一段距離，房市買氣本就偏弱，近年在招生不易下，區域房市買氣更是幾乎消失。
根據實價統計，兩間學校近三年房市交易，每年不是僅零星成交，就是交易掛蛋，就算有成交房價每坪也僅10萬出頭，2024年至今，兩校附近都是0成交。以投資角度來說，這些區域房市已缺乏投資價值。
陳傑鳴表示，少子化趨勢下，未來各級學校退場將屢見不鮮，私立高中職更為嚴重，有人預估未來三年恐有40到50所學校退場，先前若在這些學校周邊置產的民眾，最好未雨綢繆，實際了解市況及學校退場後打算，採取適當因應措施。
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