中信投信2025年越股展望 川普2.0時代利好可期

2024年成為越南股市的關鍵轉折點，隨著政策紅利逐步顯現及外資限制放寬，2025年市場將迎來反彈良機。在「川普2.0時代」的國際局勢下，越南展現出強勁的經濟韌性與成長潛力，投資價值備受矚目。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析四大投資理由：

一、越南積極應對貿易挑戰，維護美越經貿關─張晨瑋指出，面對川普可能重返白宮並加徵關稅的言論，越南已採取積極因應措施。哈佛商學院研究顯示，越南對美出口的洗產地情況相當可控，從嚴謹的公司層面統計，僅1.8%（約17億美元）的出口涉及貿易轉向；即使從較寬鬆的產品層面來看，相關金額約佔對美出口16%（155億美元）。越南官方也持續要求在地企業提高在地化生產比例，有效管控洗產地活動。此外，為防範貿易摩擦，越南外交部已宣布計劃採購美國液化天然氣及飛機等高價值商品，積極降低雙邊貿易不平衡。

二、出口成長連九紅，經濟動能強勁─張晨瑋進一步指出，越南近年積極融入全球供應鏈，已成為重要製造業基地。在全球經濟放緩壓力下，越南11月出口仍成長8.2%，創下連續九個月正成長佳績，其中電子產品出口更大幅成長21.8%，展現製造業強勁競爭力。亞洲開發銀行（ADB）近期上調越南今明兩年經濟成長預測，分別達6.4%及6.6%。

三、美元指數可能觸頂，越南市場具投資吸引力─市場預期，隨著美國可能降息及政府債務水平升高，美元指數將觸頂回落，資金將轉向新興市場。目前MSCI新興市場指數預期本益比低於十年中位數，越南憑藉高成長潛力可望獲得投資人青睞。

四、輝達插旗越南，外資加碼促基建加速升級─張晨瑋進一步表示，越南政府積極推動經濟改革並改善投資環境，已成功吸引國際企業投資。輝達執行長黃仁勳近期訪越並簽署合作協議，將在當地設立AI研發及數據中心，黃仁勳更表示越南將成為輝達的「第二個家」。此外，日本貿易振興機構（JETRO）的調查也顯示，56%的在越日本企業計劃擴大投資。

越南政府更計劃在2025年前投入逾300億美元於基礎建設，其中，交通運輸投資將達34億美元，較2024年成長15.2%。這些投資計畫不僅展現國際企業對越南發展潛力的信心，也將帶動產業升級，協助越南邁向高附加價值生產模式。