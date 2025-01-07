蔣公行館「恊園」改建100戶社宅 最低5700到手配備齊全

獲2024公共工程金質獎 「台中東區恊園好宅」，過去是「蔣公行館恊園」所在地，市府改建為社宅，1月11開日放現場看屋，即日起到2月8日開放申請。

市府都發局住宅處說明，東區恊園好宅位在東區進化路、力行路交叉口，鄰近力行國小、雙十國中等學校，該基地過去是蔣公行館恊園所在地，市府特別保留列管老樹，設計保護樹木生長空間，打造綠意盎然的居住環境。建築方面。

該住宅為地下2層、地上15層的複合式集合住宅，共計招租100戶住宅單元，各層公共走廊皆採半戶外設計，打造自然的通風與採光。

台中東區恊園好宅，即日起至2月8日開放申請，台中市政府住宅發展工程處表示，為讓民眾更瞭解「恊園好宅」樣貌及申請資格，將於1月11日上午9-12時及下午1-4時開放民眾現場看屋，完成看屋還可以抽紅包，感受迎新春的喜悅。

住宅處指出，東區恊園好宅第1年租金以市價5折出租，一房型(14-17坪)租金含管理費5700至7000元、二房型(30-31坪)租金含管理費1萬1900元至1萬2300元、三房型(44-45坪)租金含管理費1萬7200元至1萬7600元，每戶配有冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器及燈具等家具(電)。

民眾如無法到場參觀，也可透過台中市社會住宅17租網站線上看屋，以瞭解東區恊園好宅居住單元空間格局、租金價格等資訊(線上看屋網址https://17zu.taichung.gov.tw/Portal/Housing/HousingDetail?BuildingNo=GOVTC018 )。