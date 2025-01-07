文組該怎麼領高薪？過來人分享「服務業跳科技」：需要具備3種能力

之前蠻多文章討論文組職要怎麼領高薪，其實不少案例是進外商科技業然後擔任營運相關的職位像是Operation、行銷、客服、專案經理等等。

一定有人會問但是不一定每個人都是從MBA或是行銷出來的，那該怎麼做到？

其實我研究所也不是讀相關科系的，我念的還是飯店管理。

當然想進外商最基本的就是英文溝通到要到位，然後數字分析能力要夠紮實。

但是除了溝通和數字分析以外，還有另外幾個外商需要的能力和特質。

外商需要解決問題的能力和團隊合作的特質

台灣人的執行能力真的很強，尤其是當你用系統給一套制式的方法時，按表操課的成果嚇嚇叫。

但是外商比較講究的是解決問題的能力，想要看來應徵的人能不能找到系統出問題時的原因以及想到解決辦法。

簡單來說是「跳出框框思考」和「批判性思考」。

除了執行力以外，這些能力可以幫助我們更接近外商的思維：

1、找到問題的能力

這個蠻考驗商業思維的，要能會批判性思考，常常問為什麼。

然後把問過的問題分門別類，用不重複不遺漏的方式整理。

常見的方式是魚骨頭分類法，把主線問題畫成魚骨頭的樣子，把每個大項目延伸變成小細節。

2、解決問題的能力

這個很大一部份來自於職場技能和生產力的延伸。逆向思考每個問題如果按照三個步驟會怎麼解決。

三個步驟大致是發想問題解決前，解決時該用什麼方法，解決後可以達成什麼改變。

3、團隊合作的能力

台灣人習慣單打獨鬥，比較極端的案例是靠把別人拉下水或是內卷，這樣就自然可以爭取到前面一點的排名。

但是外商會很強調協作能力，找到雙贏的局面，所以團隊合作和應對利害關係人的能力就會很重要。

淺顯易懂的解釋，精準的表達自己的經驗，架構價值主張

有了上面的思維後，就要回頭來發揮文組的強項，組織自己的想法和精準溝通。

像是我曾經擔任過服務業，所以知道怎麼處理客人的抱怨或解決客人的痛點，我可以強調文組溝通能力強，然後會基本的數字分析。

透過數字分析可以找到顧客的問題，加上從過去我處理的客訴的經驗，我可以和營運配合找出並且導入解決方案改善流程，提升顧客滿意度。

三個技能組整合起來就可以變成下面這個自我介紹格式「我是誰，我做什麼、擅長什麼，怎麼和我合作」

「我是彼得，我做的曾是服務業相關的工作，擅長顧客服務、數字分析以及透過經營專案來解決客人的問題。我有相當資深的服務業背景，所以招募我擔任客服部門的話我可以把過往經驗用在工作上，改善營運流程，提升顧客滿意度」

這樣就能一目了然的提出自己的價值主張，讓面試官願意投資自己。

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