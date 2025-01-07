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美時提前完成越南抗發炎藥物收購案 本季開始貢獻營收

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）7日宣布，已於1月6日完成在越南收購自賽諾菲（Sanofi）的Alphachymotrypsine Choay商標、藥品許可及製造技術的交易，較公司先前預估的時程提前。美時可於2025年第1季正式認列Alphachymotrypsine Choay在越南的銷售，這是公司擴展東南亞市場的重要里程碑。

美時表示，Alphachymotrypsine Choay（Chymotrypsine）是一個在越南廣泛使用的治療藥物，主要用於治療由外傷、手術或燒傷引起的水腫。它具有有效的抗發炎特性，可以加速身體吸收因發炎引起的水腫，以及手術後和外傷後的血腫和水腫。2023年Alphachymotrypsine Choay在越南和柬埔寨的銷售額超過2,200萬美元。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，完成在越南地區Alphachymotrypsine Choay收購案對於美時而言是一個重要的成就，使美時能夠將Alphachymotrypsine Choay完全納入產品組合，並為患者提供這一有效且受信賴的抗發炎治療方案。這一里程碑進一步加強了美時在該地區的布局，展現了美時致力於擴大東南亞市場規模的承諾。”

美時表示，Alphachymotrypsine Choay是美時於東南亞的第二件收購案。公司正積極尋求在該地區的成長機會，通過收購強勢區域品牌並將其整合至產品組合，邁向成為亞太地區領先製藥公司的目標。

東南亞 美時 越南

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