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車廠不僅加薪搶才 對內留人拚福利連發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車廠不僅加薪搶才，對內也拚「留才」，福利連環發。業內指出，相對於外商，國產車廠也講究工作「平衡」，重視員工紓壓、健康甚至家庭和諧，建構一系列福利規範，目的在於讓員工能無後顧之憂全心投入工作，做到退休。

其中，和泰車（2207）除為員工調薪外，也重視員工的工作與生活平衡，打造快樂工作環境。 除原有的每年5萬元旅遊補助、三節與生日禮金、辦公室免費員工紓壓按摩、有氧及瑜珈課程、多元社團補助外，近期更新增「24小時EAP員工協助方案」與「一日有薪健檢假」。

裕隆集團方面，照顧新進人員，讓新人更快速融入團隊，提供社會新鮮人到職前三年保證每年至少調薪3%、到職即可提前預享七天特休假等配套方案；各公司也依管理需要提供員工福利，如教育福利金、購車福利金、旅遊福利、健康檢查、汽車保修福利金、格上租車福利金與育兒福利金等；鼓勵參與社會公益，提供每年八至16小時全薪志工假。

國產車 裕隆集團

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