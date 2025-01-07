四大車廠搶才 重金加薪…和泰連三年上調一成

四大車廠加薪搶才，和泰汽車（2207）昨（6）日宣布新年度將調薪10%，為連三年調薪一成；三陽透露今年將連續第六年調薪，幅度約3.5%至4%；裕隆集團表示已連兩年調薪，幅度為3%至4%，今年將視績效評估調整；尚騰集團今年也將調薪，幅度約落在3%至4%。

業界指出，車廠近年為擴充版圖而「需才孔亟」，面對科技業不斷吸納人才而必須祭出重金策略，搶才意味濃厚。

龍頭車廠和泰車昨日表示，和泰車視員工為推動企業成長的核心動力，提供有競爭力的薪資福利，2025年1月，和泰決定再次執行結構調薪，提升固定薪10%。短短三年間，和泰全體員工固定薪調幅逾30%。

各車廠調薪概況

2022年和泰汽車首次進行全員「結構性調薪」，將部分年度績效獎金提前轉換為每月薪資及年終獎金，提升固定薪20%，獲員工好評。2023年和泰汽車年薪中位數199.1萬元、非主管員工平均年薪263萬元，於上市公司排行第九，更創造讓員工有感的多元福利政策。

原本和泰車加計績效獎金後，年薪相當高，但以績效獎金給付，對初到和泰車的新進員工吸引力有限。為增加人才吸引力，和泰車將部分年度績效獎金轉換為月薪，和泰汽車也同步提高新人起敘薪資10%，學士每月起敘薪達4.4萬元、碩士起敘薪達5萬元。

三陽與旗下的南陽實業連年調薪，由於業績持續創佳績，加上2025年已進入第六年調薪，每年調薪幅度約在3.5%到4%，累積調整幅度超過二成，表現突出。

裕隆集團則是在考績獎金、年終獎金與個人員工薪資調整外，每年的第2季並根據年度物價漲幅等因素進行物價調薪，2023年與2024年調整3%至4%，2025年是否調整尚待評估。

食品業者義美轉投資的豪華車代理商尚騰集團今年也將調薪，調幅未定，預期可能落在3%至4%。

尚騰是近年快速崛起的汽車集團，包括保時捷、SKODA經銷商、大鵬灣賽場及近期取得STELLANTIS集團的總代理。