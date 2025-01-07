速食業漲聲再度響起 肯德基漲價調幅2%

速食業漲聲再度響起。肯德基昨（6）日宣布全新菜單，平均調幅2.1%，其中，炸雞單點價格微調2元、桶餐炸雞價格平均每塊雞微幅調整1.5元，香酥脆薯大薯/小薯調整3-4元，新增加點優惠，飲料微調1-2元，但咖啡奶茶等熱飲價格不變。

不過，肯德基此次也有降價品項，其中，漢堡單點平均調降20元，桶餐炸雞每塊微調1.5元。

台灣肯德基宣布1月7日起全新菜單正式登場，推出各式主餐可任意搭配多元配餐的新點餐方式，餐點組合選項更加貼心多樣化，除了薯條可樂經典西式搭配，首度將熱門餐點雞汁風味飯加入配餐行列。此外，肯德基表示，考量消費者需求及整體營運成本，經全面審慎評估後，將菜單設計優化調整，價格有降有漲。

肯德基去年初已調漲過一波價格，當時一共調漲六個品項，整體調幅平均低於4元，今年則有漲有降，整體價格調漲品項數增加。其中，漢堡單點價格調降，平均調降20元，捲類產品調降17-20元，2塊炸雞售價調降，熱門咔啦脆雞/上校薄皮嫩雞原價138元，調降後價格為124元。漲價品項方面，炸雞單點價格微漲2元、桶餐炸雞價格平均每塊雞微幅調漲1.5元。香酥脆薯大薯/小薯調漲3-4元，飲料微漲1-2元，但咖啡奶茶等熱飲價格不變。

速食業者必勝客、麥當勞、達美樂去年11月接連喊漲，其中，必勝客調漲八款產品，價格漲5至40元，主要因應全球通膨導致原物料、食材、人力及油電等成本波動。不過，也有兩款雙拼披薩降價30元，整體平均調幅2.5%。

麥當勞則是早餐、超值全餐主餐及部分點心飲料，單點價格調升2-3元，平均調幅2.4%。台灣達美樂有五款披薩產品調漲、三款披薩產品調降，平均調幅約為2.5%。