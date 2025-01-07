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大同要「發股利」買庫藏股

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

大同（2371）董事長王光祥昨（6）日表示，今年確定會發放股利，且有望每股配發超過2元；另，大同昨日公買回庫藏股最高8.3萬張，買回區間為42至70元，約占現有股本的3.55%，若全數執行，則投入金額約34.8億到58.1億元區間。

王光祥先前在大同法說會曾表示，朝2025年一定發放股利目標邁進。王光祥昨天證實，去年處分芙蓉大樓後，已經在去年第3季打平特別盈餘公積虧損，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，將是大同睽違24年的配息案。

法人推估，大同處分芙蓉大樓後，去年前三季每股稅後純益已達3元。再加計復興南路不動產處分利益約66億元於去年底全數入帳，且本業獲利，估大同2024年EPS上看6元。

大同除了配息，昨日公告預定自1月8日起至3月7日，買回庫藏股最高8.3萬張，買回區間為42至70元，約占現有股本的3.55%。庫藏股將用以註銷，目的是為維護股東權益，且有利於公司瘦身及提升獲利。

美國準駐以色列大使麥克．赫卡比（Mike Huckabee）昨天與前議員麥可．拉穆魯（Michael Lamoureux）等人再次造訪大同總部，董事長王光祥、總經理沈柏延親自接待。

響應美國總統當選人川普美國製造政策，王光祥表示，除規劃併購美國的變壓器廠之外，也將在既有的美國分公司招募當地業務代表，並在美國設小型組裝廠。而大同持股20%的阿曼變壓器廠，將成為中東業務的樞紐。

大同 美國

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