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華新大增資 強化國際布局…同步加碼子公司義大CAS

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新強化國際布局，台歐同步增資。圖為不銹鋼示意圖。聯合報系資料照
華新強化國際布局，台歐同步增資。圖為不銹鋼示意圖。聯合報系資料照

華新（1605）強化國際布局，台歐同步增資。華新麗華昨（6）日公告，將現金增資發行普通股，發行總額擬不超過40萬張（仟股），資金用途為償還銀行借款；法人概估，以華新昨日收盤價23.35元折價八成概算，籌資額將逾70億元。

除此之外，華新昨日同步公告，董事會決議透過盧森堡子公司增資義大利子公司CAS，交易總金額為6,050萬歐元，華新公告歐元兌台幣參考匯率34.35元概算，約當新台幣20.78億元。

華新指出，將現金增資發行普通股，暫定發行普通股不超過40萬張，發行價格將實際發行價格俟經主管機關申報生效後，授權董事長視發行時市場狀況決定之。

華新現金增資概況
華新現金增資概況

據資料，華新上一次增資為2022年，當時發行30萬張，每股發行價格33元，當時籌資額近百億元，資金用途同為償還銀行貸款。

此外，華新昨日同步公告，將增資子公司義大利CAS，華新指出，擬依現行投資架構，先對全資子公司WLE注資後，再由WLE對其持股100%之子公司MEG注資，最終由MEG完成對子公司CAS之增資。此次增資完成後，華新對CAS之間接持股比率將由70%提升至71.83%。

事實上，華新近年的海外投資重心多聚焦在不銹鋼事業，2022年透過收購義大利CAS，搶進高值化特殊鋼種，並持續以併購為策略持續擴充在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工等領域應用事業，擴充創新暨綠能領域版圖。

2024年11月以義大利CAS為主體，斥資約1.16億歐元完成收購德國無縫鋼管製造商MST，主要是收購後，CAS可充分發揮垂直整合綜效的關鍵一環，這一結合賦予華新在不銹鋼和鎳合金價值鏈中的領導地位，從而更全面地滿足多元終端市場的需求。

增資 義大利

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