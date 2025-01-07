百貨業搶春節購物商機 新光三越、SOGO、微風、遠百推年菜與福袋組合

百貨業出招搶春節逾千億元商機，推出年菜與福袋組合吸客衝買氣。業者預期新春檔期業績將較往年成長；其中新光三越目標檔期124億元，年增3%；SOGO業績年增1％；微風福袋的頭獎是200萬元休旅車；遠百（2903）各館推出總計500多款年菜搶市。

新光三越搶攻春節消費檔期，昨（6）日宣布「金蛇卡利High暨春節活動」1月9日至2月16日登場。此次攜手台新、新光、中國信託等11家銀行，刷卡滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元回饋6％。

針對今年春節檔期，新光三越指出，日前推出的米其林年菜禮品總預購業績年增2%，目標檔期業績124億元，年增3％。今年全台福袋超過4,500個，最大獎為台北南西店價值78.3萬元頂級床墊，將送出八組國外機票與多組國內旅遊券。

SOGO新春檔期在各館推出超過1萬個福袋，初一到初三每天抽大獎，目標業績年增1％。其中，復興館預計業績2.5億元，復興館春節禮盒去年12月開賣至今，已較去年檔期成長200%，福袋開放銷售後將大幅挹注整體業績。

遠百各館推出春節禮品總計500多款年菜年禮，福袋全台11館將發出超過3,100袋，最大獎為花蓮館價值16.8萬元商品券。板橋大遠百表示，目前年菜預購量很好，加上福袋商機，估計檔期業績成長4％。

微風推出超過400款禮盒，微風指出，今年春節較早，不少消費者提前網購預訂年菜，目前業績已成長一成。今年推出588組福袋，頭獎為200萬元休旅車，整體檔期業績估增二成。