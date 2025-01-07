工研院CES展 大秀創新
工研院今年第九度參加美國消費性電子展（CES），今年展出的技術聚焦「健康科技」、「智慧照護」兩大主題跨域應用，涵蓋AI運算、非接觸感測、醫療大數據整合等，展現工研院以科技融入生活的願景，不僅解決日益增長的醫療挑戰，也為智慧生活開創新時代。
工研院在CES 2025展前記者會上展出四項創新科技，有逾200家媒體關注。CES是全球創新科技與應用的風向球，今年展出焦點包括生成式AI、智慧家庭、電動車、數位健康與居家安老等趨勢。工研院展出多項以AI為核心的關鍵技術，專注於健康科技與智慧照護等領域。
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