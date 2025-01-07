手搖飲雙強拚場 日出茶太、迷客夏大打併購牌
2025年才開始，手搖飲市場即在同日迎來兩件知名品牌併購案，顯示市場競爭激烈與業者擴大版圖的野心。六角（2732）旗下日出茶太昨（6）日宣布，以2.72億元收購知名品牌翰林茶館。迷客夏則斥資逾1億元，將養生湯品品牌「雙月」納入旗下，為進入資本市場鋪路。
六角昨天宣布董事會決議通過投資100%翰林國際股權，交易股數約4,000張，每單位價格為68元，交易總金額2.72億元，主要目的為擴充營運的策略性長期投資。
據悉，翰林茶館是翰林國際旗下知名品牌，目前約有40家據點，國內有37店，以百貨商場為主、海外有三店。由於翰林茶館在手搖飲市場極具知名度，加上複合式業態和六角主力品牌日出茶太有所區隔，吸引六角獨資收購翰林國際。
翰林國際旗下除翰林茶館，還有翰林茶棧、嚮茶等品牌，有別於一般的手搖飲，翰林茶館除提供茶飲，還包括炸物、甜品等，並設置內用座位；翰林茶棧則以外帶市場為主。
六角全球布局63個國家地區，在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，近年積極布局美國市場，「Chatime日出茶太」在美國有20家門市。六角董事長王耀輝表示，公司遠景是打國際盃，希望創立一個國際化餐飲品牌平台，將台灣餐飲最具代表性的珍珠奶茶及牛肉麵推廣到全世界。
菲律賓「快樂蜂餐飲集團」昨天透過旗下子公司「迷客夏」完成對雙月食品社的併購，斥資逾1億元，將取得雙月過半股權，但雙月仍保有完整的經營自主權。
雙月是知名的華人養生湯品品牌，在台灣連續七屆獲米其林畢比登推薦，2010年成立，營運穩健發展且績效持續創高，營收連年雙位數成長，去年成長超過30%。雙月在台灣有13家門市，去年在新加坡開設首家海外門市，今年規劃台灣積極展店，海外除新加坡確定再開四店，將借助集團國際展店資源與經驗進入泰國、香港與日本市場。
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