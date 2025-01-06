中市烏日九德地區區段徵收工程開工 打造宜居幸福城市

台中市政府地政局6日舉辦烏日九德地區區段徵收工程開工典禮，副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席並表示，該區段是台中市唯一擁有高鐵、台鐵、捷運「三鐵共構」的行政區，前景看好，台中市也正朝著最宜居城市的目標邁進。

黃國榮特別感謝地政局團隊的努力，台中市在推動市區段徵收重劃的規模全台領先、成果卓越。黃國榮隨後與眾多立委、議員、里長及地方仕紳等共同祭拜祈福，祈求開工順利平安。

黃國榮說明，做好基礎建設規劃，越早開始規劃越能考慮周全，將大大提升市民的生活品質與環境，同時帶動土地價值的上升。隨著基礎建設的不斷完善，台中市的道路發展與公共工程也取得顯著成效，政府能持續推出更多建設項目，促進台中市的長期發展，都要感謝地政局稅收盈餘繳庫才能一項項達成。

黃國榮指出，烏日區已是中部地區交通樞紐，是台中唯一擁有高鐵、台鐵、捷運「三鐵共構」的行政區，九德區段徵收開發區鄰近台鐵、捷運共構的大慶站，區內有捷運九德站、九張犁站，北側與第13期市地重劃接壤，極具交通樞紐特色。

由於鐵路高架化工程及捷運綠線已陸續通車營運，開發完成後將有效銜接縫合周圍重劃區成為方正街廓，提升土地使用效益，串聯周邊大眾運輸建設，實現優質生活機能，打造台中成為最宜居城市。

地政局長吳存金說明，此開發區的都市計畫於110年6月15日，經內政部都市計畫委員會審議通過，整體開發面積29.87公頃，地政局於112年8月完成區段徵收土地徵收作業。

歷經專業團隊的規劃設計作業，「台中市烏日九德地區區段徵收工程」終於在113年9月完成工程發包，總工程經費13億5,999萬餘元，工期30個月，整體施工完成後，將整合區內土地資源、建構完善道路系統、完整地區排水、營造永續生態環境、促進地方發展。

地政局表示，烏日九德舊名為「九張犁」，早期是雜草蔓生的荒地，經過先民開墾後，直接以土地面積來命名，以前說法是一張犁可耕五甲土地，「九張犁」就是有四十五甲地開闢成良田的區域。區段徵收案設計以「耕讀家園」為主題，將在地農耕文化及文化教育特色導入生活，以知識、減碳家園為目標，打造兼具生態、環境、教育、節能的新社區。

地政局提及，全區共設置1處公園、5處兒童遊戲場及1處綠地，皆具主題特色，以原林森活、田埂耕遊及環園農野等設計主題，延續區域在地文化，喚起昔日九德自然生活樣貌的回憶。

同時，全區道路下方設置有共同管道，收納電力、電信、自來水等民生管線，將可減少整體開發區道路挖掘維修、提升道路品質及平整度並有助於整體都市發展需求。