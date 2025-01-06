發現薇趨勢／AI 模型沒有中庸之道

歲末年初，全球各大企業與新創公司為穩固江山制定經營策略，不論是維持傳統經營模式，還是轉戰數位市場，選擇雲端服務或硬體升級，放大舊有營運版圖，開拓新領域業務，總之是策略爭先，花樣百出。而在數位科技的世界裡，是否存在「中庸」的經營之道呢？

全球瘋AI之後，科技巨頭與新創公司都搶著導入AI。Apple也推出AI功能的Apple Intelligence，其中的「摘要」功能，可幫助用戶整理通知，還能擷取重點。但推出短短時間，已經有多家媒體指出，Apple Intelligence錯誤不斷，甚至誤導原段落語意，讓使用者懷疑其可靠性。

問題的根源在於，蘋果自行研發Apple-On-Device模型來執行Apple Intelligence功能，這款模型只有30億個參數。而我們熟悉的主流AI模型中，OpenAI的GPT-3有1,750億個參數，進階版的GPT-4雖然沒有官方數字，但曾有媒體報導有1兆8千億個參數；微軟與輝達合作的MT-NLG模型則有5,300億個參數。相較之下，蘋果AI模型的參數遠遠不敵其他競爭者。

而蘋果選擇用如此少量的參數自建AI模型，主因是希望保護用戶隱私。

過去唸博士班時，常會用到Machine Learning建造大模型，以丟進實驗組的蛋白質數據預測藥物對細胞產生的功能影響。丟進預測模型的蛋白質數目愈少，後續實驗驗證預測結果的誤差值就愈大，因此資料的數量對模型產出的影響甚鉅。

不堪使用的Apple Intelligence，一是影響品牌聲譽，二是投資打水漂；若決定精益求精，則必須犧牲用戶隱私，也讓蘋果多年前以「保護隱私」為口號重創Google與Meta廣告業務的舉措淪為笑話。

平衡用戶隱私與開發功能健全的Apple Intelligence，中庸之道並不存在，只能犧牲其一，或是直接使用OpenAI開發的模型。

近期，馬斯克作為OpenAI的共同創辦人之一，質疑其營利化轉型，並以法律行動試圖阻止這一進程。馬斯克向美國聯邦法院申請初步禁令，要求阻止OpenAI從非營利組織轉型為營利公司，指控其偏離最初的公益使命，並可能損害人工智慧領域的市場公平性。他還指責OpenAI與微軟合作，可能壟斷市場，阻礙競爭對手的發展。

即使OpenAI還是非營利組織，也因未經授權使用媒體資料而面臨多起法律訴訟。2024年11月，加拿大主要新聞機構包括《多倫多星報》、《環球郵報》、《加拿大新聞社》和CBC/Radio-Canada等，聯合控訴OpenAI，在未經許可或補償的情況下，使用他們的新聞內容以訓練ChatGPT，侵占其版權；印度的亞洲國際新聞社（ANI）在新德里法院對OpenAI提起訴訟，指控其未經授權使用其發布內容以訓練AI模型，並聲稱OpenAI將虛構的新聞故事歸因於ANI，損害其聲譽。

《紐約時報》也對OpenAI和微軟提起訴訟，指控他們未經授權使用其文章以訓練AI模型，侵犯版權，並要求銷毀其所使用模型和數據。

不論是文字、圖像還是音樂，都有「非營利使用」與「營利使用」，通常後者會收取更高昂的使用費。非營利的OpenAI已經面臨多項侵權指控，若之後轉為營利單位，未來訓練模型的成本是否須付出更高的授權費呢？

不論是在平衡隱私或建造高效AI模型，還是非營利與營利組織之間取捨，都是有利有弊。經營企業還真的跟做人不同，沒有中庸之道，只能開拓新題目或繼續平庸。