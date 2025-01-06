從寓言學管理／空降主管上任 關鍵三把火

話說，諸葛亮成為劉備軍師後，連三次火攻曹軍，大放異彩。首燒博望坡，殲滅夏侯惇十萬兵馬；第二次在新野施以火攻和水淹，幾使曹仁十萬人馬全軍覆沒；第三次則是火燒赤壁，致使百萬曹兵慘敗。這三次火攻被譽為「諸葛亮上任三把火」，也就是「新官上任三把火」的由來。

諸葛亮以三次火攻，燒出了勝基與威望。這個故事所連結的，是績效管理中的「空降主管」議題。

軍事上，空降部隊具快速、靈活的機動優勢，給予敵人出其不意的突襲。然而，其劣勢在於資源薄弱，同時須應對敵方陣地不可測的風險。

同樣地，空降主管的優勢在於能夠立即填補管理階層戰力。弱勢則為孤身赴任，初期可用資源不足且內部環境和人事混頓不明。

即使空降軍團戰鬥力強，但若盲目投放，將士恐是有去無回。因此，其成功關鍵須結合策略性部署和準確的情報，攻占戰略位置，才能發揮關鍵作用。

相同地，空降主管也是身懷絕技才會被相中並委以重任。如果一上任就沒頭沒腦地亂燒三把火，且不看成效如何，先引火焚身的可能性更高。

網路曾流傳個故事，一屋主購新屋後，見後院雜草叢生，二話不說，就將院子清個乾淨。沒想到，所謂「雜草」，竟包含數棵價值不菲的植栽，懊悔不已。

如何學習諸葛亮，有謀略地燒出勝利之火，而不是悶著頭放火，卻燒成令人遺憾的惡火呢？

面對千頭萬緒的議題，可別急著立功，一上任就亂燒一通；也別過於高估所掌握資源，一下子火線全開，多路作戰。如此，恐導致資源快速耗盡，且難以在短時間內，取得具體成果。建議做法是，先確定任務項目和優先次序，才能避免燒錯方向與標的。否則，想燒的還沒燒掉，自己就率先陣亡了。

確定任務的輕重緩急後，接下來是釐清限制和可用資源。例如，了解任務範疇中，有無限制、紅線或是雷區，才不致燒了不該燒的區域，或碰觸禁忌雷區、誤觸陷阱，落個屍骨無存的下場。

階段任務的可用資源，也須確認，並將商定的戰略資源白紙黑字地備註清楚，可避免事後爭議。如果資源不能如期到位，巧婦也難為無米之炊。

知名企管顧問藍奇歐尼探究冠軍團隊的成功關鍵，不僅在於擁有智慧的組織，更在於擁有強健的體質，也就是一個健康的團隊。

空降主管想確保達成目標，也須在團隊上下功夫，畢竟，任務需要人去實施。且善用團隊的能量，才能避免孤軍作戰。

為和團隊建立關係，可藉個別面談，了解成員對職涯、組織以及空降主管的期望。如果彼此的願景相符，便能連結理念，為共同目標奮鬥。

釐清成員具備的優勢或短板，也是訪談重點。知人方能善任，依據喜好及優劣勢，有助於日後任務的安排。

新官上任後，對上，面對急切的長官，期望能燒出三把快火，解決棘手難題。對下，則是惶恐的轄下成員，擔心新官為求立威的三把快火，不慎禍及自身。

「快」有其必要，但不建議一上任就立馬推行新政。新官應「快速」向上釐清目標，向下梳理能力。兼顧聰明組織與健康團隊，準確地燒出三把「旺火」，階段性地完成空降任務。這才是新官上任時，化身「空降神兵」應展露的真功夫。