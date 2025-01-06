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2024台中豪宅排行榜「聯聚理安」拔頭籌 新案接棒預測

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
座落於七期蛋黃地段的「聯聚玉衡大廈」。圖為3D模擬。聯聚建設提供
座落於七期蛋黃地段的「聯聚玉衡大廈」。圖為3D模擬。聯聚建設提供

最新台中2024十大豪宅榜出爐，由七期的「聯聚理安大廈」奪下台中豪宅王，台中豪宅市場焦點再度聚焦於七期重劃區。而市場預期，聯聚最新推出的「聯聚玉衡大廈」，預售單價有機會接棒更上層樓。

根據實價登錄，截至目前為止，台中市十大豪宅交易當中，前四名豪宅社區皆位於七期，而第一名則由「聯聚理安大廈」拿下，於去年10月創下毛胚單坪127.2萬元的成交紀錄，總價突破1億5,239萬元，穩居台中十大豪宅之首，也改寫台中市有預售實價以來的最高紀錄。

成立於1994年的聯聚建設，創立逾30年，旗下完工作品14件，另有4件在建案，全數位於台中市中心，且皆座落於七期特區，如此專注於一個重劃區，是業界罕見的經營模式。

對全台建商而言，台中七期有其獨特魅力，不但素地取得難上加難，推出時還得當成「藝術品」來設計建造，作為台中市與建商品牌的門面，各大建設公司就是在這種戰戰兢兢的氛圍下，雕塑位於七期的建案，自然也反映在成交價格上，尤其是七期土地「賣一塊少一塊」，更彰顯其稀少性。

有品牌影響力的建設公司之所以專注於七期，不動產專家直言：「原因很簡單，台中七期的完善規劃，在台灣找不到其他替代。」

以聯聚新案「玉衡大廈」來說，基地前方為面積達9,000坪的秋紅谷生態公園，公園內更規劃興建由安藤忠雄設計的「童書之森・台中」圖書館國際地標，這類重要公共設施，如同台中國家歌劇院、市政十字綠園道等，定義了七期的不可取代性，讓七期成為政治金融、藝術人文、潮流生活匯聚之處。

且聯聚旗下所有作品皆位於七期，已形塑聯聚豪邸生活圈的獨特氛圍，例如51層樓高、將接棒成為台中最高住宅的「聯聚玉衡大廈」，與聯聚另一代表作「聯聚瑞和大廈」比鄰，瑞和人行道被媒體譽為全台最美綠廊，銜接新案玉衡將更讓人期待，加上聯聚新案難得規劃中坪數62坪，結合聯聚嚴選標配，已吸引眾多粉絲詢問。

據不動產專家分析表示，現今大台中七期外圍預售屋單價行情已來到7至9字頭，座落於七期蛋黃地段的「聯聚玉衡大廈」，以其位置、標配規劃，及聯聚對於品質的講究與要求，營建成本亦高，百萬單價以上行情實屬合理。

由於地段優勢加上品牌建商創造的差異化，市場預期，此案必能帶動新一波追求穩健的高資產客戶購買潮，可預期將再度刷新七期豪宅單價紀錄，成為台中豪宅市場全新指標性建築。

台中市2024年預售實價登錄十大豪宅一覽。資料來源：實價登錄、住商機構彙整
台中市2024年預售實價登錄十大豪宅一覽。資料來源：實價登錄、住商機構彙整

建商 豪宅

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