商業興觀點／淨零公正轉型 四個重點

2024年第29屆氣候峰會（COP29）已順利閉幕，這次會議提出三大重點。首先是已開發國家承諾在2035年前，每年提供3,000億美元做為氣候融資，協助低度開發、貧窮島國國家因應氣候變遷調適；其次為締約國提出全球儲能與發展電網、綠色能源承諾與氫能宣言；第三，通過《巴黎協定》第6.4條與6.8條，為全球碳交易市場推進一大步，允許非會員國參與全球碳市場。

此外，國際排放交易協會（IETA）也預測藉由這套交易機制，粗估到2030年，有望為全球減少50億公噸排放量，同時創造每年2,500億美元的交易額。然而，未來要逐步減緩淨零轉型所帶來的衝擊，尤其是勞工部分，不能只靠貧富國家在COP29談判桌上就援助金額或相關交易機制達成共識即可，更取決於各國後續有關政策的制定與執行，以厚實淨零轉型所需的社會基礎工程。

這次氣候峰會上勞工淨零公正轉型議題，是一個重點。世界上兩大國際工會與雇主代表，分別為代表165個國家近2億工人之國際工會聯合會（International Trade Union Confederation, ITUC）與代表144個國家5,000萬家公司雇主之國際雇主組織（International Organisation of Employers, IOE），均發表聲明擔心此次峰會後關於公正轉型計畫與談判無法落實。

參與工會與雇主代表團體目前就公正轉型達成基礎共識，該框架由四個關鍵要素組成：促進包容性、永續與多元就業之經濟；促進社會正義；有效管理公正轉型之過程；為公正轉型過程提供資金。

面對氣候變遷所造成之產業衝擊，應再次呼籲國內利害相關人，應關注以下重點：

一、為實現公正轉型，政府與雇主需要持續定期與勞工夥伴進行社會對話，並將其一起納入氣候決策共同參與，以避免勞工直接面對氣候變遷與氣候政策之衝擊，造成社會經濟影響勞工生計與企業損失。

二、為促進企業永續發展，政府應重點關注淨零技術發展並滿足中小企業需求，提供資金或是技術資源支持，以確保他們在公平的競爭中不被遺落在後。

三、技職訓練必須成為政府政策制定優先考量，透過觀測、規劃與教育培訓，確保高排放產業勞工具備實現產業轉型中所需的技能。

在實現經濟發展、促進社會正義與氣候行動方面，若政府缺乏對勞工與雇主的考量或決策參與，而制定淨零轉型政策，可能將導致工作機會流失、勞動市場受到損害與社會轉型面臨經濟挑戰等。且若未能充分考量氣候轉型過程中影響特定產業與企業障礙，並積極緩解相關產業脆弱性，將導致代價高昂的轉型，並加劇氣候變化之實際衝擊。

因此，各國政府在進行淨零轉型時，應積極面對這些挑戰，並使所有利害相關人能夠參與轉型的決策並在轉型中共享繁榮。