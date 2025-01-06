趨勢觀察／軟硬結合 建構 AI 運算世界

進入AI時代，安謀（Arm）資深副總裁暨終端產品事業部總經理克里斯伯吉（Chris Bergey）表示，AI極有潛力成為這一生中最重要的技術，而台灣則是AI的核心。同時，他預期到2025年底，全球預計將有超過1,000億台基於Arm架構的AI裝置。

推動新一代生態系

伯吉指出，Arm在過去30年裡，一直致力於打造全球最大的運算平台，而這個平台正持續推動新一代生態系合作夥伴關係。正如Arm曾經協助智慧型手機的崛起，該公司期望成為AI運算平台的驅動者。然而，AI的需求非常龐大，促使其重新思考如何打造這些運算元素。

對許多人而言，ChatGPT的出現才讓AI真正爆發。伯吉提到，能夠與AI展開對話，並真切地感受到運算系統具備智慧，能回應人類並帶來豐富的互動體驗，這對教育、通訊等領域具有重大影響，並將徹底改變人們與科技互動的方式。

伯吉強調，Arm看待台灣是AI的核心。全球90％的先進製程晶片都來自台灣，若沒有台灣，科技就無法真正落實到消費者手中。台灣不僅是製造中心，更是設計、硬體、研究和軟體框架的樞紐，這些都是推動創新應用的關鍵，世界依賴著台灣。

同時，伯吉認為，當想到AI，不能只將其視為個別的問題，所有事和人都相互連結。AI對電力和記憶體的需求超越以往，AI真正的傳遞不僅在大型資料中心，還要延伸到能對人們產生深遠影響的邊緣裝置，這需要科技的進一步突破。

AI往往需要異質運算，系統中需要多種運算元素協作。伯吉說，為了管理不同應用程式中的工作負載，需要一種能高效率編寫軟體的方式，讓開發人員能針對該硬體進行開發。需要謹慎考慮如何將這些運算元件組合在一起，不能只是將這些模組拼湊在一起，隨意編寫一些軟體，就認為這將成為一個可擴展的全球解決方案。

良性循環加速開發

硬體若無軟體支援就毫無意義。許多人都見識過一些令人驚豔的硬體，但由於軟體表現不佳，甚至根本缺乏軟體支援而未能發揮其潛力。在許多情況下，需要以軟體為中心的思維來思考硬體設計。

因此，伯吉表示，Arm正聚焦在整體的堆疊，從底層硬體到運行其中的軟體和應用程式。軟體始終是Arm運算平台不可或缺的一部分，而未來技術將變得更加複雜，且需要大量的支援。當軟體的開發成本高且耗時，因此投資策略也必須不斷進化。

伯吉也進一步指出，軟體是讓Arm運算平台獨樹一幟的原因。目前已有超過2,000萬名開發人員在Arm平台上開發軟體，Arm擁有全球最大的運算平台，而這形成了良性循環，更多的硬體吸引更多開發人員來開發軟體，進而推動對高效能硬體的需求，彼此互為循環。

這一過程貫穿整個堆疊，從底層的作業系統到頂層的應用程式、乃至使用者與科技的互動方式。一致的運算平台為開發人員提供信心，使他們能夠編寫出可在當前數十億台的Arm硬體上良好運行的軟體。

Arm多年來持續投資Armv9架構，伯吉提到，在過去幾年中，透過加入許多以AI為核心的功能，使該架構適用於未來發展，且這一進程還在持續。十多年前，該公司首次將AI功能導入Arm架構，隨後在Armv8導入64位元技術，但真正開啟AI時代的則是Armv9。未來十年的Arm運算平台是專為AI而設計，所有功能將透過軟硬體能力的結合來實現。

最後，伯吉強調，AI將改變一切，Arm也不斷致力於小晶片架構等領域，這些小晶片可整合在一起，更有效地應對高成本和高進入門檻、但機會也相當巨大的AI運算世界。