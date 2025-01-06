台中機捷三地段疊疊樂 內行直言「懂住的人會買這一區」
台中市近幾年發展快速的北屯機捷特區，由北至南以住宅區文北段、商業區溝背段及碧柳段塊狀排列，形成「APT」：生態環境(Alive)、娛樂休閒(Play)與交通運輸(Transportation)的區段特色。其中又以純住宅區的文北段，最受建商與購屋人青睞。
業界不諱言，文北段因兼具純住環境與商業機能，指標品牌建商如大城、寶輝、惠宇、鉅虹等，都不約而同相中此區開發。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，「以商帶住」是重劃區迅速發展成熟的捷徑，如過去七期的新光三越、大遠百帶動新市政特區商圈成形；北屯機捷特區也因好市多進駐使得商業活動熱絡，注入豐富生活機能。
而眼明手快的開發商，更懂得首選優質環境與生活機能兼得區域，創造各方面皆無可挑剔的住家條件。同時也觀察到，捷運總站運載量高速成長，周邊特商區開發在即，未來機捷特區將朝向舊社站、總站雙引擎發展。
值得注意的是，由於人口大量移入北屯，市政府在110年變更機捷都市計畫的細部計畫條文，放寬特商區開發住宅使用，以因應TOD發展趨勢。
依照變更後條文，特商區如申請住宅使用，三樓以下限作商業，另應提供15%的法定容積作社會住宅使用，換言之，特商區沿線極可能成為機捷人口最稠密之處，而純住宅區的文北段在居住環境舒適度方面，會遠勝過商業區。
觀察建商購地開發先後順序，亦可看出相同邏輯，包括大城、寶輝、惠宇、鉅虹皆擇地文北段鄰近商業機能的交界處，著眼於機捷東北側擁有山景大棟距、無舊市容，也無軌道干擾的稀有地段，其中三面臨路的「邊間」區位僅有「大城吾界」一案，不論在景觀視野或建築可塑性，都更勝以往。
據了解，「大城吾界」將三面臨路塑造成綠意人行步道，與周邊補鼎仔公園、自然感官體驗公園的環境相呼應，展現出機捷特區中難得的生態宜居的樂活(Alive)氛圍。
21層地標建築的「大城吾界」，不僅視野景觀遼闊，住家戶戶邊間設計更能享有自然採光與通風，業者更體貼規劃有豪宅等級的獨立迎賓迴車道，帶給住戶高規格的隱私與安全。
位於同路段的「寶輝The Spring」，為112年推出的個案，規劃3至4房產品，去年3月曾出現單價61.65萬元的成交紀錄，目前二手市場僅稀少個位數戶別釋出，高樓層戶別開出6字頭單價待售，足見賣方惜售心態。
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