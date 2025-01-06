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國科會與德國宏博基金會續簽MOU 助台德雙邊科研合作

中央社／ 台北6日電

國科會今天與德國宏博基金會（AvH）續簽雙邊合作備忘錄，主委吳誠文表示，去年曾赴德拜訪AvH主席施洛格爾（RobertSchlögl），雙方均肯定合作對台德關係和科技發展的貢獻，並期待未來能有更多雙邊科研合作。

國科會今天發布新聞稿指出，吳誠文與德國宏博基金會（AvH）主席施洛格爾簽署雙邊合作備忘錄（MOU），持續共同推動德籍研究人員研究獎學金計畫，資助德國優秀年輕科學家來台從事研究。

國科會指出，雙方於2009年首次簽署MOU，合約效期5年，這次是第3次辦理續約，由吳誠文及施洛格爾代表雙方簽署。

吳誠文表示，2024年9月上旬赴德國與聯邦高等教育及研究部共同辦理第1屆台德科技合作會議時，曾赴AvH拜會施洛格爾，雙方均相當肯定此項合作對台德關係和科技發展的貢獻，並期待未來能有更多的合作。

施洛格爾指出，AvH是德國聯邦政府所支持科研人才培育及交流最重要的基金會，長期與國科會合作將對雙方的科研合作有深遠影響。

國科會表示，施洛格爾是德國綠氫科技的第一把交椅，德國政府定位綠氫是「策略性的未來領域」，認為氫氣將在全球工業脫碳目標中發揮關鍵作用。氫能也是台德科研合作協議（STA）下的重點合作領域，雙方共同補助3件第1期台德氫能合作計畫，並於去年10月開始執行。

國科會補充，AvH以資助全世界各國優秀科學家而聞名，「宏博研究獎」是德國頒授給德國境外國際學者的最高榮譽之一，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，表彰在學術研究上提出重要基礎發現、新理論，目前台灣已有10位學者獲得此項殊榮。

德國

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