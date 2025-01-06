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可透過衛星群控！台船將發表無人船 首批將用於軍事

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台船發言人周志明（右二站立者）今天表示，台船預計今年第一季發表自行研發的無人船。記者王勇超／攝影
台船發言人周志明（右二站立者）今天表示，台船預計今年第一季發表自行研發的無人船。記者王勇超／攝影

台船自主研製的「無人船」最快將在今年第一季現身！台船自主研製的「無人船」原型船，目前已進入測試階段，預計最快今年第一季就會舉辦發布會。台船副總經理兼發言人周志明說，首批無人船將運用於軍事用途，但未來不論是商用、民用都可以使用。

台船董事長黃正弘說，無人船最好的用途是自殺攻擊，因此船不需要大，只要夠小、夠穩定，加上可以群控，「一次可以控指數十艘無人船」，相當適合用在軍事用途。

台船發言人周志明說，台船從去年3月開始研發無人船艇，目前正在測試，預計今年第一季發表，台船正在尋覓潛在客戶；台船的無人船「不是只有一艘出去，是一群出去」，有類似無人機的群控的功能。

周志明表示，台船的無人船長度很小，大約只有8米長、3米寬，在陸地上可以使用拖板車載著到處跑，但船的大小仍可調整，而且台船已掌握相關遙控技術，有好幾種通訊頻道，包括衛星通訊，不像一般使用4G、電波通訊的無人船，在戰爭時會受到干擾。

4G 台船 無人機

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