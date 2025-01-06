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歐洲寰宇河輪2025年攜手鳳凰、東南及晴天合作包船行程

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
歐洲寰宇河輪資深河輪旅遊經理 Mr.Rik 來台說明搭河輪遊玩的好處。黃淑惠攝
歐洲寰宇河輪資深河輪旅遊經理 Mr.Rik 來台說明搭河輪遊玩的好處。黃淑惠攝

前往歐洲搭乘六星級河輪高端旅遊正夯，為了滿足國內消費者對於河輪旅遊的需求，歐洲寰宇河輪（UniWorld）與國內鳳凰旅遊（5706）、東南旅遊及晴天旅遊合作包船行程，目前已知 2025 萊茵河包船已銷售一空，僅有 10 月的金秋多瑙包船持續銷售中，但許多搭乘過多瑙河的貴賓敲碗表示想體驗萊茵河或南法隆河美景。

因此，三家業者再度合作推出 2026 年「萊茵城堡巡禮 四朵花小鎮庫肯霍夫 賞花趣 12 天」 及「耀眼隆河酒鄉 夏日薰香南法浪漫小鎮 12 天」兩種行程。

歐洲寰宇河輪資深河輪旅遊經理 Mr.Rik 來台說明搭河輪遊玩的好處，首先寰宇河輪以高品質的服務及獨特的風格，被譽為全球最優秀的頂級河輪品牌之一，旗下 19 艘頂級河輪皆如同高雅的精品飯店，內部裝潢設計營造頂級華麗的風格，並以最高標準的服務水準，提供旅客六星級的服務享受，傳遞頂級河輪的概念。

另外，於 2023 年又將 2 艘原屬水晶河輪船隻納入旗下，並命名為 S.S. Victoria and S.S. Elisabeth，這兩艘姊妹船有 55 間艙房，共可搭載 110 人，S.S. Victoria 將於 2024 年開始航行於萊茵河區域，S.S. Elisabeth 預計 2025 投入航行。

鳳凰副總邵鼎清表示，因應市場需求，2025 年會推出多樣化的歐洲遊河輪精緻遊及郵輪尊榮旅遊產品，許多產品都已經售出，產品及銷售數量比去年同期增加近 2 成，成為推升 2025 年營收、獲利成長的新動能。

邵鼎清分析，疫後消費者對旅遊方式跟需求全面改觀，出遊的預算也全面增加，2024 年開始頂尖旅遊的需求量增加，2024 年推出的河輪產品大受歡迎，新年度跟歐洲知名河輪公司寰宇河輪（UniWorld）合作，導入更多的產品萊茵河外還有全新的南法隆河，讓國內消費者有更多的選擇，依不同的行程安排，每位售價約在 25 萬元到 35 萬元區間。

邵鼎清進一步分析，寰宇河輪新年度在台灣推出的產品重點為以新船跟花季為主軸，到歐洲搭乘河輪，漫遊小鎮風光，悠閒地欣賞兩岸風光是一種截然不同的旅遊方式，河岸邊的風景一直更換當中，一條河就可以經過許多的城市及國家，不用搬行李，因為是河行走平穩，不容易暈船，成為近幾年來台灣旅客嚮往的新旅遊方式。

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